Juan Pablo Ángel llegó a Día a Día y habló del papel de su hijo Gero en el Desafío

Día a Día abrió su emisión del 5 de septiembre con una visita inesperada y cargada de emociones. En el set estuvieron Juan Pablo Ángel y su esposa, María Paula Gutiérrez, quienes no solo hablaron de su vida familiar, sino que también compartieron cómo han vivido la experiencia de ver a su hijo, Gerónimo, competir en el Desafío Siglo XXI.

Así fue la visita de Juan Pablo Ángel y su esposa a ‘Día a Día’

El programa inició con un recuento de algunos de los momentos más comentados de Gero en el reality. Las imágenes fueron suficientes para que María Paula se quebrara en lágrimas y reconociera que, aunque suele ser “muy llorona”, lo que más la emociona es el orgullo que siente al verlo superar pruebas físicas y emocionales. “Ha sido un reto enorme para él y lo ha hecho muy bien”, expresó conmovida.

Ángel, por su parte, también se mostró orgulloso y confesó que, pese a sus reservas iniciales, su hijo le ha demostrado carácter y disciplina en medio de un escenario tan exigente como el Desafío. “Para mí lo más importante ha sido lo que él ha mostrado, porque no es fácil afrontar el cansancio, la frustración o el miedo. Ha sabido convivir y competir mostrando quién es en realidad”, señaló.

Durante la entrevista, Iván Lalinde preguntó cómo reaccionaron cuando Gero les contó que había decidido participar en el programa. María Paula recordó que desde el inicio lo apoyó y que incluso asumió la tarea de convencer a su esposo. El exdelantero reveló que en un principio le costó aceptar la noticia: “Él me dijo que iba a estar en el Desafío y yo le pregunté si me lo estaba contando o preguntando. Solo me estaba comentando”.

El exjugador reconoció que sus dudas estaban ligadas a una experiencia previa: la participación de Gero en La Voz Kids. Según relató, en esa ocasión su hijo, que tenía apenas 13 años, enfrentó una fuerte exposición mediática y críticas hostiles en redes sociales, muchas de ellas relacionadas con su orientación sexual. “No fue nada placentero. Se habló de una cosa que no tenía nada que ver con su talento y eso fue muy duro”, recordó.

Con el paso del tiempo, Gero viajó a Estados Unidos y luego a Inglaterra para seguir formándose en el arte, siempre con el respaldo de su familia. Para su padre, el reality actual le ha permitido mostrar su verdadera personalidad. “Lo que ven en el Desafío es él: genuino, auténtico, compasivo. En situaciones extremas se revela el carácter, y eso es lo que ha mostrado”, agregó.

María Paula, entre tanto, reconoció que lo más difícil ha sido verlo enfrentar dolores y frustraciones. “El día de las ampollas lloré mucho. Me duele verlo sufrir porque sé que es perfeccionista y quiere darlo todo”, confesó.

La entrevista cerró con palabras de orgullo y con la certeza de que, más allá del resultado en la competencia, Gero ha logrado que su familia y los televidentes lo vean como un ejemplo de autenticidad y resiliencia.