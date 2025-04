Juan Pablo Barragán recordó el día en que casi pierde la vida por un disparo

Juan Pablo Barragán sorprendió a sus seguidores al recordar un episodio delicado que vivió durante su adolescencia, una situación que marcó un antes y un después en su vida.

En una reciente entrevista con La habitación invisible, el actor bogotano contó que, poco antes de cumplir la mayoría de edad, fue víctima de un ataque con arma de fuego que le provocó graves heridas. Además, compartió detalles sobre las complicaciones que enfrentó después del disparo.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Barragán?

El actor recordó que el hecho ocurrió en su barrio, cuando intentó intervenir en una pelea para evitar que la situación pasara a mayores. Sin embargo, la discusión terminó en una balacera en la que él resultó herido.

“En mi barrio había un señor que fue policía, y un día se agarraron a pelear y yo me metí, porque yo siempre era como: ‘Ay, la buena, pero ¿por qué pelean?‘. Hasta que ese día se arma una balacera y me gano un tiro”, aseguró Juan Pablo Barragán.

El disparo le causó heridas de gravedad. Según contó, el proyectil le perforó un pulmón y un riñón, y además sufrió una lesión que expuso parte de su intestino.

El drama que vivió Juan Pablo Barragán tras recibir un disparo

Luego del ataque el actor fue trasladado a un centro de atención médica, pero allí enfrentó una nueva dificultad: no recibió atención inmediata debido a su afiliación al sistema de salud.

“Nos vamos para el CAMI (Centro de Atención Médica Integral) y en el CAMI me dicen: ‘No, no te atendemos porque eres Sisbén nivel 4. Tienes que pagar 350 mil pesos para que te atiendan, pero no había esos 350 mil pesos’”, agregó.

Anteriormente, en medio de su participación en MasterChef Celebrity, Juan Pablo Barragán habló sobre esta situación. Allí recordó las horas de angustia que vivió antes de llegar a un hospital donde finalmente recibió atención adecuada. Según dijo en ese momento, estuvo doce horas perdiendo sangre, con una sonda colocada, antes de ser trasladado al hospital San Juan de Dios.

Al llegar a este lugar, un médico le hizo una pregunta que lo marcó: “¿Usted cree en Dios?”, a lo que el actor respondió de manera sincera: “Yo creo en usted”. Después de esa conversación, fue anestesiado para ser sometido a un tratamiento urgente. Al despertar, el actor se encontró en una habitación del hospital, rodeado por 25 personas, entre médicos, personal sanitario y otros pacientes.