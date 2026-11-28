El amor volvió a ser noticia entre los integrantes de Morat. Esta vez, el protagonista es Juan Pablo Isaza, guitarrista y vocalista de la agrupación bogotana, quien dio un paso importante en su relación sentimental al pedirle matrimonio a su novia, Juliana Cisneros.

La noticia se conoció este viernes 27 de noviembre, luego de que una persona muy cercana a la pareja compartiera algunas fotografías del romántico momento. Aunque la propuesta ocurrió hace varias semanas, los detalles del compromiso habían permanecido lejos de la exposición pública. Ahora, sus seguidores conocen un poco más de este acontecimiento que marca una nueva etapa en la vida del músico.

¿Quién es Juliana Cisneros, la futura esposa de Juan Pablo Isaza?

La encargada de revelar la noticia fue Camila Cisneros, hermana de Juliana, quien publicó varias imágenes de la propuesta de matrimonio en sus historias de Instagram. En una de ellas se observa a Isaza arrodillado frente a su pareja, mientras le entrega el anillo de compromiso, en medio de una decoración con velas y flores blancas.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Camila expresó su emoción por el anuncio y reconoció que llevaba tiempo guardando el secreto. "Desde septiembre guardando este secreto. Y soy la peor con los secretos", escribió. En otra de las historias se refirió a su hermana como su persona favorita y celebró que se casaría con el amor de su vida.

De esta manera, se conoció que la propuesta de Juan Pablo Isaza a su pareja tuvo lugar a mediados de septiembre pasado, aunque no se ha confirmado públicamente el sitio exacto en el que ocurrió. Tampoco se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda.

¿Quién es la prometida de Juan Pablo Isaza, de Morat?

Juliana Cisneros es venezolana y se dedica a la gastronomía. Es chef repostera y creadora de contenido, y ha desarrollado un proyecto propio alrededor de la cocina, con el que comparte recetas, preparaciones y experiencias culinarias.

A través de su cuenta de Instagram, @juliana.cocina, publica contenido relacionado con su trabajo y promociona las clases de cocina que ofrece. Su actividad profesional también la ha llevado a otros países, donde ha organizado encuentros y talleres gastronómicos.

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Además, su trabajo en redes sociales le ha permitido establecer colaboraciones con distintas marcas y acercarse a nuevos públicos.

Una relación que han mantenido con discreción

Aunque Juan Pablo Isaza y Juliana Cisneros no suelen compartir demasiados detalles de su vida sentimental, su relación ya era conocida por los seguidores del músico desde hace algunos años. La pareja ha compartido desde hace más de 2 años fotografías de sus viajes y momentos juntos, aunque ha mantenido su noviazgo lejos de la exposición constante.

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En los últimos meses, Juliana también ha compartido algunos momentos de sus viajes y ha acompañado al cantante durante compromisos profesionales de la agrupación. Recientemente, estuvo con Juan Pablo en España y México, países en los que Morat ha desarrollado parte de sus presentaciones y actividades musicales.

La pareja está radicada en Bogotá y ha procurado mantener su relación al margen de la exposición constante, pese a la popularidad del artista y al reconocimiento que ha conseguido Juliana con su proyecto gastronómico.

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Por ahora, ninguno de los dos ha entregado detalles adicionales sobre el compromiso ni ha anunciado cuándo llegará el matrimonio. La noticia, sin embargo, representa un nuevo capítulo para el integrante de Morat, quien ahora se prepara para dar el siguiente paso junto a la mujer con la que comparte su vida.

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