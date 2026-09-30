Juan Pablo Raba revela su mala experiencia al aplicarse bótox: “No voy a volver”

Juan Pablo Raba sigue muy vigente en el entretenimiento colombiano. El actor que hace parte de la reciente película ‘Pacífico’, dirigida por Ricardo Gabriellli y en la que comparte créditos con Marlon Moreno, Sebastián Eslava, Carolina Guerra y Claudio Cataño entre otros, habló de manera espontánea sobre su experiencia con el botox.

El intérprete contó en el programa ‘La Red’ de Caracol que pese a tener sus reparos,, terminó accediendo a ponerse bótox. Entre risas recordó que fue su esposa, la presentadora Mónica Fonseca, quien lo convenció de probar la toxina botulínica que en su caso, buscaba disminuir una imperfección en el rostro. También contó que este procedimiento terminó afectando su trabajo mismo.

Juan Pablo Raba se dejó convencer por su esposa

“Primero que todo me dejo convencer por Mónica. Mónica tiene el don de la palabra es muy difícil vivir con una persona que tiene el don de la palabra porque no se puede discutir”, dijo el intérprete.

“Mónica siempre me dice ‘esa cosa que tienes acá que parece un órgano reproductivo femenino’ (…) me agarró en un momentico de medio duda y ahí vio ella (la oportunidad)” recordó entre risas el actor que también conduce el pódcast ‘Los hombres sí lloran’.

En la conversación con ‘La Red’, Raba mencionó que esta experiencia le reiteró la importancia de la expresión para un actor, ya que después de mandarse a aplicar el bótox notó una rigidez en la frente que le impedía expresar emociones con su rostro. “Yo creo que para los actores el tema de la expresión es muy importante”.

Dentro de las consecuencias que Juan Pablo vio con la toxina es que una de sus cejas quedó más elevada que la otra y que su gesticulación y expresión facial parecía ser una sola sin que notara cambios en cuando estaba triste o feliz, es decir, su rostro, que es herramienta para su trabajo actoral, se vio afectado.

De ahí que cuando el médico que le aplicó el bótox le dijo que volviera para ajustar lo que quedó desigual, él se negó. “Le digo: ‘No, compadre, no, no voy a volver, hermano’. Primera y última vez”, recordó que le dijo al doctor en aquel entonces.

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