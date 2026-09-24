Juan Pablo Raba se defendió de las críticas por su pódcast ‘Los hombres sí lloran’

En los últimos días, Juan Pablo Raba ha protagonizado titulares en medios de comunicación y ha sido tema de conversación en redes sociales gracias a su pódcast Los hombres sí lloran, que conduce desde 2024. En este espacio, Raba se sostiene conversaciones con diversas personalidades sobre sus experiencias personales, emociones, relaciones y momentos difíciles. El pódcast ha recibido elogios por su enfoque en la vulnerabilidad masculina, pero no ha estado exento de críticas y memes, especialmente porque Raba se emociona hasta las lágrimas junto a sus invitados durante las charlas.

¿Qué pasó con el pódcast de Juan Pablo Raba?

Recientemente, el tema cobró más fuerza después de que el cantante Manuel Medrano hiciera un comentario en X sobre el programa. “Me encantaría ir al pódcast de ‘Los hombres sí lloran’, pero para decirles que dejen de llorar tanto”. Este comentario desató una ola de reacciones, y más tarde, Medrano aclaró que su intención había sido humorística, aunque también aprovechó para cuestionar cómo algunos espacios abordan el tema de la salud mental.

Antes de la polémica por el comentario del intérprete de Bajo el agua, Juan Pablo ya se había referido a las críticas que, en algunos momentos, recibe por su proyecto audiovisual. “No pasa nada que me hagan memes, me parece buenísimo porque eso quiere decir que la conversación está ahí y así como hay gente que dice ‘ese man se la pasa chillando’, hay otra gente que dice ‘pero está bien, ¿por qué te molesta tanto ver a un hombre llorando?’. Entonces a mí me parece fantástico. El equipo de redes se encarga de las redes sociales, yo ni siquiera me encargo de eso, ellos son los que tienen que leer todo eso”, dijo en una entrevista con Infobae.

Además, agregó: “Ese espacio de ‘Los hombres sí lloran’ se volvió un espacio de la cultura popular y es un referente. Hay influencers que hacen su contenido burlándose de ese contenido”.

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El actor de Dutton Ranch recordó cómo nació la idea de crear un espacio en el que los hombres pudieran abrir su corazón y expresar sus emociones. “A los 42 años cuando nace mi hija yo en una crisis de salud mental, que es una crisis de mediana edad porque me empiezo a angustiar mucho por el futuro, por lo que me equivoqué en el pasado y entro a una espiral tremenda y en esa búsqueda de tratar de entender lo que me estaba pasando empecé a tener conversaciones con hombres. El 100% de ellos cuando veían que yo les mostraba mi vulnerabilidad diciéndoles que no estaba bien, ellos me mostraban la de ellos y me decían que también estaban pasando por cosas muy similares y me llamaba mucho la atención, y yo les preguntaba que con quién lo hablaban y me decían que con nadie. Después de muchos ires y venires termina en un pódcast, simplemente para poder hablar y que otros hombres puedan sentirse cómodos hablando de sus emociones”.

El actor admitió que no fue fácil mostrarse así ante el público. “Yo llevo toda una vida pública escudándome detrás de mis personajes, porque yo hablaba y era dicharachero, pero lo que es referente a mi vida privada muy pocas veces tenía las ganas de hablar. Cuando empiezo el programa lo que pienso es ‘la única forma de que esto funcione es si yo soy completamente honesto con mis emociones’, pero no fue fácil porque era mostrarme tal como yo soy”.