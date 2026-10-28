Juan Pablo Raba y la película que casi no hace: “No le tenía ganas”

Desde que Juan Pablo Raba descubrió la actuación, gracias al taller que hizo con el maestro Edgardo Román, no ha hecho otra cosa que interpretar personajes.

Dejó atrás la carrera de Publicidad y se enfocó en su preparación artística que completó en el famoso Lee Strasberg Institute de Nueva York. En una carrera de más de 20 años, Raba ha logrado la anhelada internacionalización en su trabajo: en su dossier figuran tanto series, novelas y películas colombianas, como apuestas con el sello de Hollywood.

Pero Raba, que ha interpretado todo tipo de roles, tenía dudas con el personaje de Pablo en ‘Pacífico’, película que narra la experiencia de un grupo de buzos que se quedaron a la deriva en altamar cerca de la Isla de Malpelo.

Su amigo, el director Ricardo Gabrielli le ofreció el papel y era un honor y un voto de confianza en su trabajo, pero el dilema de Raba tenía que ver con la actividad del personaje mismo. En el rol debía convertirse en un buzo, en todo el sentido de la palabra, y el actor es consciente de sus limitaciones para la inmersión.

“La verdad es que yo no le tenía ganas a esta historia. Estoy muy poco interesado en general en todo lo que tiene que ver con buceo. Me parece que es un universo fascinante, defenderé, protegeré y trabajaré por la conservación del océano toda la vida, pero yo me mareo, me mareo en los barcos, me mareo en las lanchas, me mareo con el aire, con el oxígeno, con nitrógeno”.

Aun así, el sentido de la amistad lo llevó a meditarlo un poco más. “Cuando Ricardo me habla de esta película, yo le digo ‘óyeme, ya me han ofrecido eso por tres lados, lo he rechazado, realmente no tengo ganas,’. Pero claro, Ricardo es mi hermano, y lo termino haciendo un poquito a regañadientes, pero bueno, sabiendo que eventualmente va a terminar siendo una aventura interesante”.

No se equivocó. Un nuevo dilema se presentaría cuando en el inicio del rodaje, Juan Pablo debió sortear una situación familiar: Joaquín, el hijo mayor del actor, sufría delicados quebrantos de salud.

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“A mí me gusta prepararme mucho mis personajes, me gusta hacer cursos, estudiar, repasar muy bien la vida de los personajes, especialmente si está basada en hechos reales, pero resulta que por esos días tuvimos a mi hijo ingresado en una clínica. Lo teníamos que operar de un pulmón y no sabíamos si literalmente lo íbamos a tener que operar el primer día de rodaje de la película”:

Lo primero que pensó fue en declinar la oferta. La situación era tan grave que un actor estaba listo para remplazarlo, pero Mónica Fonseca, esposa de Juan Pablo y madre de Joaquín, lo convenció de seguir adelante con la película.

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Fonseca le prometió que no operaría al niño hasta su regreso. Con esta promesa, Raba se marchó al Pacífico a asumir el rol que lo había puesto a dudar.

“Me embarcaba en una aventura que sabía que era con amigos y con gente a la que admiro y respeto, y que me iba a sentir cuidado por ese lado, pero me estaba embarcando también en una que no tenía ganas de hacer sabiendo que mi hijo estaba en un hospital”, recordó el actor, que mantenía la incertidumbre de no tener siempre comunicación con su familia.

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Ya en el rodaje reconoce que el personaje, que tiene un arco de transformación muy claro y en el que trabajó también, representó un desafío. “Un reto muy grande tratar de estar presente en la película, en las escenas, en el personaje, teniendo en cuenta lo difícil, las circunstancias físicas y personales y también lo que estaba pasando en mi casa. Creo que el mayor reto fue interpretar las dos fases del personaje: la emoción inicial por bucear y la posterior, esa desesperación por estar perdido en el mar”.

Reconoce que sus circunstancias personales facilitaron la segunda parte del relato: “Paso de ser un buzo confiado a cuestionarse la vida y sus prioridades tras la traumática experiencia de quedar perdido”.

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Juan Pablo Raba reconoce que fue rebelde

Admite además que en medio de la situación entró en una especie de conflicto con el director del filme. Hoy lo lamenta. “Terminé teniendo como una suerte, disgusto con el director, con Ricardo y de hecho me pude disculpar con él hasta hace muy poco tiempo. Me disculpé con él, porque en algún momento realmente me puse difícil, estuve muy rebelde, estuve contrariado. A veces tenemos una tendencia, o por lo menos yo, a pensar que tal vez las personas en una grabación, digamos, si uno está raro o molesto, callado, tienen que darse cuenta de que uno está bravo, molesto, callado, y tiene que venir a preguntarle qué le pasa a uno”.

Le quedó como lección que verbalizar las molestias o situaciones poco cómodas es el mejor camino en lugar de suponer que los demás lo descifrarán. “No hablamos lo suficiente, a veces una conversación sencilla puede facilitarles la vida a todos”.

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Pero cuando visualizó el primer material quedó gratamente sorprendido. “Cuando empiezo a ver los apartes de la película y veo realmente el amor y el trabajo y la dedicación que le metió Ricardo Gabrielli (…) lo de él fue un tour de esfuerzo, en tiempo, en recursos personales, además de energía, eso no tiene precio. Creo que hicimos algo de lo que todos podemos sentir orgullosos”.

Raba no cree que vuelva a bucear, la experiencia en la cinta fue suficiente, a donde si regresó hace pocos meses junto a su esposa y sus dos hijos, fue a Estados Unidos. En California rodó "Dutton Ranch", un spin-off de la serie "Yellowstone", de Paramount+. “Nos volvimos a Los Ángeles por un tema de colegios y es que nuestro hijo Joaquín ya empieza como su bachillerato y tenía muchas ganas de hacerlo allá en la que siempre ha considerado como su casa. Además, a mí me quedaba también un poco más cerca por tema laboral. En este momento esa es la base como lo fue durante muchos años, pero con Colombia siempre presente”, contó el actor, quien cerró la conversación con el recuerdo de una promesa cumplida: después del rodaje de ´Pacífico´su hijo entró al quirófano y los resultados no pudieron ser mejores.

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