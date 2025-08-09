Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca celebraron su aniversario con emotivo mensaje

El actor colombiano Juan Pablo Raba y la periodista Mónica Fonseca celebraron su aniversario número 14 de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más sólidas y queridas del entretenimiento latinoamericano.
La fecha especial llegó este 8 de agosto de 2025, recordando el día en que, en 2011, se unieron en matrimonio en una ceremonia íntima en Miami, rodeados de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, han construido una historia que combina el amor, la complicidad y una vida familiar dedicada a su hijo, Joaquín.
Ambos compartieron en redes sociales emotivos mensajes y fotografías para conmemorar la ocasión. En sus publicaciones, dejaron ver la alegría de llegar a más de una década de unión, agradeciendo los momentos vividos y reafirmando su compromiso mutuo.
Juan Pablo Raba, conocido por su participación en producciones como Distrito Salvaje y Delirio, dedicó unas palabras llenas de cariño a su esposa, mientras que Mónica Fonseca, reconocida periodista y presentadora, resaltó la importancia de seguir cultivando el amor con el paso de los años.
¿Qué le dijo Juan Pablo Raba a Mónica Fonseca?
"Pasa mucho en 14 años, pasa mucho de todo. Mucha alegría y también tristeza. Tantas historias, tantos momentos, tanto bueno y a veces irremediablemente tanto malo también. Muchos errores y de cada uno de ellos una lección. Obstáculos vencidos sabiendo que vendrán más por vencer. Hay tanto pero tanto cariño. Hay mucho perdón, mucha paciencia, mucha generosidad. Hay preocupaciones, angustias y la certeza de que nunca volveremos a dormir 8 horas seguidas. Hay días tan buenos que parecen mentira y otros tan malos que te hacen cuestionar la existencia. Hay sueños realizados y muchas más por cumplir. Metas, objetivos, cuentas por pagar y todas las siestas que sean posibles. Viajes, hospitales, colegios, reuniones, salas de emergencia, hoteles, mudanzas, tareas, playas, atardeceres, piedras, dibujos, trenzas, pasión”, Escribió Raba.
“Muchas discusiones, mucho crecimiento. Hay mucho de todo en 14 años juntos. Pero lo que más hay es amor. Del bueno, del que dura, del que se construye incluso cuando no tienes fuerza para poner un ladrillo más. Amor de ese que te enseña todos los días y te enfrenta a tus más oscuros demonios y te hace inevitablemente ser una mejor persona. Es ese amor que se va mostrando poco a poco y que te da vuelta cuando menos te lo esperas para que entiendas que queda mucho por crecer, mucho por recorrer mucho por aprender y que los harías todo una y mil veces más. El amor por encima de nosotros mismos. Que fortuna la nuestra. Te amo”, concluyó.
La pareja ha sido ejemplo de cómo equilibrar una relación estable con las exigencias de la vida pública y profesional. A lo largo de estos 14 años, han compartido viajes, proyectos y causas sociales, siendo defensores de temas medioambientales y promotores de la vida saludable.
Con esta celebración, Raba y Fonseca demuestran que el amor, acompañado de respeto y admiración mutua, sigue siendo la base para construir una relación duradera.