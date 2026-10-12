Juan Roberto Vargas: la historia que marcó su infancia y su vida antes del periodismo

Juan Roberto Vargas, director de ‘Noticias Caracol‘, habló sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida en una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’. El periodista recordó la muerte de su padre cuando tenía 10 años y las consecuencias que tuvo esa pérdida para su familia, que debió afrontar una nueva realidad económica.

Durante la conversación, Vargas también contó cómo ese cambio afectó su educación y las alternativas que buscó durante su etapa universitaria para contribuir a los gastos de sus estudios. Estas declaraciones dejaron al descubierto detalles de su historia familiar y de los esfuerzos que hizo para completar su formación profesional.

Juan Roberto Vargas y la muerte de su padre

Uno de los episodios que marcó la infancia del director de ‘Noticias Caracol’ fue la muerte de su padre, cuando tenía apenas 10 años. El periodista recordó este acontecimiento y habló de las consecuencias que tuvo para su familia, que debió reorganizar su vida tras la pérdida.

La ausencia de su padre significó también un cambio en las condiciones económicas del hogar. Su madre quedó al frente de la familia y asumió la responsabilidad de sostener a sus hijos, en medio de una situación que exigió esfuerzos para mantenerlos y procurar que continuaran con su educación.

Las consecuencias de aquella pérdida también se reflejaron en su formación académica. Según recordó Juan Roberto Vargas, tuvo que pasar de un colegio privado a una institución pública para terminar el bachillerato, un cambio que implicó adaptarse a un entorno distinto.

En una entrevista publicada en enero de 2015, cuando asumió la dirección de Noticias Caracol, Vargas ya había hablado de esa experiencia. Aunque reconoció que al principio fue difícil, también destacó que encontró un buen nivel académico y estableció amistades que permanecieron con el paso de los años.

En esa conversación, el periodista reflexionó sobre las enseñanzas que le dejó el cambio de circunstancias. Según dijo en aquella ocasión, esa experiencia le permitió conocer otra realidad educativa y "comprender que las condiciones materiales no determinan por sí solas el valor de las personas ni las oportunidades de construir un camino propio".

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El negocio con el que ayudó a su mamá durante la universidad

Las dificultades no terminaron con el bachillerato. Durante su etapa universitaria, Juan Roberto Vargas también buscó alternativas para conseguir dinero y contribuir a los gastos de su formación.

En ‘Se dice de mí’, contó que llegó a vender trabajos académicos para obtener ingresos y ayudar a su madre con el pago de la carrera. Y aunque esta actividad representaba un riesgo para su propia carrera, lo asumió con la intención de disminuir la carga económica que sostenía su madre.

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