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¿Juancho de la Espriella tiene cáncer? El músico habló de su salud: “No sean irresponsables”

El reconocido acordeonero usó las redes sociales para referirse a los rumores acerca de una supuesta enfermedad y aseguró que trabaja normalmente.

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Por Redacción Vea
04 de septiembre de 2026
AME4602. BOGOTÁ (COLOMBIA), 29/08/2025.- El acordionista Juancho de la Espriella se presenta como parte de su gira 'El último baile tour' este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía por: Mauricio Dueñas Castañeda

En la gira ‘El último baile’ que Silvestre Dangond hizo con su amigo, el acordeonero Juancho de la Espriella se convirtió en una de las más exitosas que el dúo musical, que se separó hace más de una década y se volvió a unir para este álbum y tour, haya tenido.

En marzo pasado tras uno de los conciertos, Juancho tuvo quebrantos de salud y tuvo que ser hospitalizado. Posteriormente, se confirmó que todo se debió a unos cálculos renales que le provocaban gran dolor, pero que se trató de inmediato y no tuvo mayor consecuencia.

¿Por qué se rapó Silvestre Dangond?

Hace pocas semanas, en su pasado concierto del 8 de agosto en el marco de la Feria de las Flores, en Medellín, Silvestre apareció sin pelo, pues se rapó la cabeza. El nuevo look generó reacciones diversas entre quienes piensan que se le ve bien y quienes consideran que luce mejor con cabellera. Otros rumores mencionaron que se habría solidarizado con alguien cercano que podría estar enfrentando un cáncer.

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Esta semana algunas páginas de noticias vallenatas apuntaron a que el acordeonero Juancho de La Espriella podría estar enfermo y Silvestre lo apoyaría con el gesto de raparse.

Juancho d ella Espriella le salió el paso a dichos rumores y aclaró en sus redes sociales, mediante un contundente video, que no tiene cáncer, por el contrario mencionó que se encuentra perfectamente de salud y trabajando en su música. También hizo un llamado a no creer en noticias sin confirmar.

No sean irresponsables, gracias a Dios estoy bien, grabando nuevo CD, terminando la gira con Silvestre… Estoy perfectamente bien, mejor que nunca”, dijo el artista.

Averigüen, hagan noticias con contenido, con seriedad. Con la salud de la gente no se juega. Estoy bien gracias a Dios, un abrazo”, dijo al hacer el llamado a no divulgar información errónea.

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