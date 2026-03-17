¿Qué le pasó a Juancho de la Espriella? Revelan diagnóstico tras urgencias: “Estable”

Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond acaba de culminar la etapa de su gira ‘El último baile’ en Estados Unidos, donde se presentaron en escenarios de Orlando, Miami, Atlanta, Dallas, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades.

Este lunes en la noche cuando los artistas regresaron al país, las alarmas se encendieron sobre la salud del acordeonero de la Espriella, ya que trascendió que fue hospitalizado de urgencia en una clínica de la capital, luego de presentar fuertes dolores.

Disquera de Juancho de la Espriella revela verdadero estado de salud del artista

Ahora la disquera que lo representa, Sony Music, lanza un comunicado oficial en el cual explica cuál es la situación del músico y clarifica qué fue lo que lo llevó a ser hospitalizado.

“El acordeonero colombiano Juancho De La Espriella se encuentra actualmente bajo observación médica en una clínica de Bogotá, luego de presentar molestias de salud tras su reciente regreso de la gira que realizó junto a Silvestre Dangond en Estados Unidos”, comienza indicando el comunicado que luego especifica cuál fue la causa de la urgencia médica.

“Después de su llegada al país, el artista presentó algunos síntomas asociados a un cálculo renal, por lo que fue valorado por especialistas que recomendaron su hospitalización preventiva”.

La comunicación también anticipó el paso a seguir en la institución médica: “Como parte del tratamiento, en los próximos días se le realizará un procedimiento médico para la extracción del cálculo”, negando así que ya hubiese sido intervenido, como lo han indicado algunas informaciones.

“De acuerdo con el equipo médico que lo acompaña, el procedimiento es de rutina y Juancho se encuentra estable, de buen ánimo y rodeado de su familia, siguiendo las indicaciones de los especialistas”, puntualizó la información oficial enviando así un parte de tranquilidad a los seguidores del acordeonero, que estará en mayo próximo en concierto en el Campín terminando la gira ‘El último baile’ junto a Silvestre Dangond.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño, los mensajes de apoyo y la preocupación manifestada por colegas, medios de comunicación y seguidores. Cualquier información adicional sobre su evolución será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”, terminó diciendo el comunicado enviado a los medios por parte de Sony Music, disquera del músico.

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