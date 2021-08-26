Juanse Quintero defendió a Johanna Fadul por polémico comentario en ‘La casa de los famosos’

En medio de la polémica que desató el comentario de Johanna Fadul a ‘Campanita’ y que derivó en su expulsión de 'La casa de los famosos Colombia‘, se conocieron las declaraciones de Juanse Quintero, esposo de la actriz, quien salió en su defensa a través de un extenso video publicado en redes sociales horas antes de que se anunciara la sanción.

El pronunciamiento de Quintero se dio luego de que Fadul se dirigiera a su compañero ‘Campanita’ con la frase: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque tanto tu alma como tu mente están tan oscuras como tu color de piel”, comentario que generó una fuerte reacción dentro y fuera del reality y que llevó a la producción a aplicar la sanción máxima.

¿Qué dijo Juanse Quintero sobre el comentario de Johanna Fadul a Campanita?

En su mensaje, el actor y presentador aseguró que las palabras de su esposa no representan sus convicciones personales y sostuvo que “ella no tiene en su corazón el racismo”. Según explicó, el comentario debe entenderse dentro de un contexto de nerviosismo y dificultad para expresarse durante los posicionamientos, una dinámica que, afirmó, ha afectado a Fadul desde semanas atrás.

Juanse Quintero también enfatizó en que ambos tienen una relación cercana con personas afrodescendientes y defendió que en su entorno familiar prevalecen la diversidad, el respeto y el afecto. “Nosotros somos Colombia, somos cultura, colores y diversidad”, expresó en su mensaje, en el que insistió en que existe una diferencia entre lo que puede parecer un comentario discriminatorio y lo que, según él, es la realidad de su vida personal.

Uno de los puntos más destacados del video fue cuando Quintero cuestionó el papel de Valentino, participante de ‘La casa de los famosos’, a quien señaló de no haber ayudado a Fadul durante el posicionamiento. Aunque reconoció que Valentino fue un apoyo emocional clave para la actriz en un momento previo de vulnerabilidad, consideró que en esta ocasión habría priorizado su propio beneficio dentro del juego.

Posteriormente, en comentarios publicados en la misma red social, Juanse Quintero pidió a los usuarios no sumarse a lo que calificó como una “ola de odio” y recordó que ‘Campanita’ aceptó las disculpas de Fadul. Además, llamó a no juzgar el carácter de una persona únicamente por un comentario hecho en el contexto de una competencia televisiva.

“Fue un comentario que se suscitó por un juego que nos arrincona a cometer en nuestras imperfecciones errores. Ya ‘Campanita’ aceptó perdonarla. Entonces te pregunto: ¿te sientes más grande que el creador para juzgar y acabar con tus comentarios a alguien que jamás ha cometido un acto de maldad contra otro ser humano? Analiza", concluyó el esposo de Johanna Fadul.

