Julián Pinilla le regaló un viaje a reciclador, pero lo terminó denunciando por acoso 

Julián Pinilla es un creador de contenido colombiano que ha ganado popularidad en las redes sociales gracias a sus actos de solidaridad hacia personas en situaciones vulnerables. Conocido como ‘El chico de la ruana’, ha construido una comunidad digital al ofrecer ayuda a habitantes de la calle, recicladores y familias de bajos recursos, a quienes sorprende con mercados, mejoras en sus hogares o experiencias que buscan cambiar sus vidas. Su estilo cercano, su distintiva ruana y sus mensajes de empatía lo han convertido en una de las figuras más comentadas en el ámbito del contenido social en Colombia, generando tanto admiración como debate en el entorno digital.

¿Qué pasó con ‘El chico de la ruana’?

En las últimas horas, el creador de contenido se convirtió en tendencia al hacer pública una incómoda y delicada situación que vivió con un reciclador a quien llevó a vivir una experiencia única en el extranjero. El destino elegido fue Guatemala, un viaje que, según el influencer, tenía como objetivo ofrecerle al hombre una oportunidad diferente y una experiencia que no olvidaría fácilmente.

El creador de contenido se encargó de documentar parte de esta aventura, compartiendo momentos de convivencia y subrayando que su intención era dejar una huella positiva en la vida del beneficiado. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una historia de solidaridad dio un giro inesperado. Según lo que contó, durante el viaje, el reciclador habría tenido comportamientos inapropiados con su novia. El creador afirmó que el hombre supuestamente acosó a su pareja, lo que generó incomodidad y tensión durante su estadía. Después de lo sucedido, Pinilla expresó públicamente su descontento y lamentó haberle dado esa oportunidad.

“De verdad yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia. El man le enviaba mensajes súper grotescos. Muchísimas cosas grotescas a las chicas, las grababa. Hoy estamos aquí en la policía porque no lo aguantamos más”.

Al parecer, ese hombre tenía varios antecedentes legales: “Tiene reporte de abuso sexual contra persona Lgbti+. En otro que portaba machete, en otro que portaba cuchillos, en otro que portaba navajas. Por montones”.

Finalmente, agregó: “Gracias a Dios no pasó nada. Es un reciclador que encontramos en Chía. Tengan cuidado, no lo puedo mostrar, pues por temas legales”. Lamentó, además, haberse encontrado con esa persona que, según él, desaprovechó la oportunidad que le brindó.