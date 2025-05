Juliana Galvis: “Disfruto mucho ser la antagonista”

Juliana Galvis es una mujer de varios matices. Extrovertida, pero a la vez seria y enfocada; amorosa con quien lo merece, arriesgada y a la vez sensata. Su personalidad y su talento marcaron su vida desde muy pequeña, cuando su fijación por las artes escénicas comenzaba como una leve curiosidad, y crecía con el tiempo. Tenía 16 años cuando apareció por primera vez en el Canal TRO, de su natal Santander, y luego debutó como actriz en la telenovela “Me amarás bajo la lluvia”, que salió al aire en 2003. Desde entonces, ha participado en varias producciones nacionales e internacionales, “Perfil falso”, “Pa’ quererte”, “La junta” y “La venganza de Analía” han sido algunos de sus proyectos.

Además de su carrera actoral, la prioridad más grande de la santandereana es su hija Ágata, de 11 años. Ser madre le cambió la vida, le abrió el panorama hacia otras posibilidades y la hizo reflexionar sobre su misión en el mundo. Madre e hija tienen un vínculo fuerte, y en varias oportunidades, la actriz ha expresado que la admira y le agradece por existir. Es su motor y su motivación y su apoyo en momentos de duelo.

En el mundo audiovisual, Juliana siempre ha disfrutado el hacer papeles antagónicos. Es el caso de Carolina Valencia en “La venganza de Analía”, un personaje complejo y con varias capas emocionales. Es una mujer que se enfrenta a diario con dilemas morales y toma decisiones cuestionables. La producción, que estrenó su segunda temporada el 21 de mayo, regresa con la historia de Analía Guerrero y Guillermo León Mejía, un político corrupto que quiere ser presidente.

En esta nueva entrega, la historia retoma con Mejía tras las rejas, mientras Analía busca rehacer su vida junto a Pablo de la Torre. Sin embargo, la trama se intensifica con el regreso de Mejía a la escena política y la aparición de Paulina Peña, una nueva antagonista, interpretada por Paola Turbay. En entrevista con Vea, Galvis habló sobre su trabajo en esta producción, la relación con el elenco, su rol como mamá, el duelo y la importancia de la espiritualidad en su vida.

¿Qué fue lo más retador de interpretar a Carolina Valencia en “La venganza de Analía?

Carolina Valencia es uno de mis personajes favoritos en la historia de mi carrera. Una mujer muy retadora, completamente distinta a mí, con muchas carencias, dolores y enfermedades que no la dejan en paz. Por eso en muchas ocasiones vive la vida que vive, porque su mente y su corazón están enfermos.

¿Cómo fue ese reencuentro con el personaje después de la primera temporada?

En esta entrega, Carolina es otro ser humano. A pesar de sus errores, toma la decisión de afrontar cada una de las cosas que hace, ya sean buenas, malas o regulares. En esta entrega, mi personaje va a generar muchísima empatía, porque los espectadores van a entender por qué y para qué Carolina ha tomado las decisiones que tomó.

La hemos visto en varias oportunidades interpretando a la villana de la historia, ¿disfruta hacer este tipo de personajes?

Totalmente. Ser la antagonista es fantástico porque uno encuentra un montón de matices que no existen en la vida real, porque todos los días buscamos hacer las cosas de manera correcta sin lastimar a nadie, mientras que el antagonista puede jugar a hacer daño profundo sin hacerlo en realidad. A mí las antagonistas me parecen maravillosas, y la reacción de la gente ante ellas es muy particular.

De todos los papeles que ha interpretado en cine y televisión, ¿cuál ha sido el que más la ha marcado?

Hacer un personaje es tener un hijo. Uno le está dando vida a otro ser, y cada uno de mis roles me ha dejado algún tipo de lección, pero Carolina Valencia es uno de esos personajes que ha marcado mi carrera y mi vida. Me hace entender la importancia de la salud mental y la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos. Me deja cosas muy bonitas en el corazón a pesar de que con ella viví cosas muy duras.

¿Le cuesta desligarse de los personajes que interpreta?

Creo que cuando salimos del set nos toca desvincularnos de los personajes, porque en algún momento me estaba llenando de la energía de Carolina. Obvio, no significa que le vaya a hacer daño a mi hija, pero sí estaba cargada de una sombra oscura, sobre todo en la primera temporada, que era difícil de manejar. Hoy en día puedo poner una distancia entre los personajes y yo.

Es muy importante el tema de desligarse energéticamente de ellos. Con Carolina me pasaba que llegaba a lugares y se dañaban electrodomésticos, en mi casa me pasó varias veces, o iba en el carro y me estrellaba de la forma más tonta. Ahí empecé a entender que era importante despedirme de cada uno de los personajes cada noche, y cada mañana darle la bienvenida.

¿Cómo recuerda la relación con el elenco de la producción?

Yo tengo un agüero, y es que cuando el equipo se la lleva bien y la pasa chévere trabajando y grabando, eso se ve en cámara, la gente lo siente, y generalmente las producciones que son chéveres de hacer, son exitosas. Para mí en esta temporada fue un privilegio trabajar con Marlon Moreno, y es un gran premio para mí, es un actor increíble y talentoso. Amé trabajar con él.

¿Qué rol tiene la espiritualidad en su vida?

Creo profundamente en las energías y en que esta no es la única vida que vamos a vivir. Hay experiencias que te marcan en esta y otras vidas. Te cruzas con la misma gente en la mayoría de tus vidas. Para mí Dios y la Virgen son fundamentales, creo que hay un lugar donde el alma toma decisiones para seguir avanzando cada vez más.

¿Quién es Juliana Galvis fuera de las cámaras?

Soy una mamá súper entregada y me muero de amor por mi hija locamente. Soy muy presente, a veces veo a mis amigas un poco encartadas con sus hijos, pero a mí no me pasa. Ágata es mi alma gemela y sé que nos hemos cruzado en muchas vidas porque nos conocemos demasiado y nos la llevamos muy bien. Para mí es mi inspiración, mi motor, mi mejor compañera de viaje y una gran maestra. Crecí como hija única, mis dos papás se murieron y ella es mi verdadera familia, junto a ella viví el reciente duelo de mi madre, que murió el año pasado. Fue un momento muy difícil para ambas, pero nos teníamos mutuamente.

¿Cuáles son los retos más complejos que ha enfrentado siendo mamá y actriz?

Antes de tener un hijo uno no tiene ni idea de muchas cosas que van a cambiar. Siempre dije que mi carrera era mi mayor prioridad, hasta que tuve a Ágata y entendí que, claro, mi carrera va a seguir siendo una prioridad toda la vida, porque la amo y me ha costado un montón, pero cuando uno tiene un hijo todo es diferente. El bienestar y la felicidad de mi hija son lo más importante.

¿Cómo ve el panorama de las producciones colombianas?

Creo que Colombia es uno de esos países líderes en producir entretenimiento. Nos tomamos enserio el tema de las historias. Hay grandes actores y libretistas, la televisión colombiana hoy en día es otra cosa muy distinta a lo que pudo haber sido, atravesar fronteras y que nos vean en todas partes del mundo es una gran fortuna.