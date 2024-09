Juliana Pérez, exVentino luchó contra un desorden alimenticio: “me sentía infeliz”

Juliana Pérez se dio a conocer por su paso en Ventino, la agrupación que se formó en el 2025 y que estaba conformada por Olga Lucía Vives, Natalia Afanador, Camila Esguerra y María Cristina de Angulo.

En el 2020, Juliana sorprendió al anunciar su salida del grupo. “Reflexionar en estos 4 años es de lo más gratificante y al mismo tiempo doloroso que he hecho. Gracias a ustedes por cada sonrisa, cada lágrima, cada palabra, cada segundo que le dedicaron a nuestra música y a darnos amor”, dijo la artista.

¿Por qué Juliana Pérez se retiró de Ventino?

La cantante, quien hoy en día es conocida como Jules, explicó en entrevista con Vea que, su salida de la banda de pop no fue fácil, pues, en ese momento, atravesaba un proceso personal complicado causado por un desorden alimenticio.

“Ha sido un proceso muy largo porque cuando yo salí de Ventino no sabía muy bien qué sería de mi vida, fue un momento muy difícil, no entendí muy bien qué rol jugaba la música en mi vida en ese momento, era muy raro para mí porque la música siempre ha sido mi motor de todo”, dijo para este medio.

Recientemente, la artista estrenó su álbum Melodramática, con el que, a través de las letras de sus canciones, revela varios detalles de su vida.

“La razón principal que me llevó a dejar Ventino fue mi desorden alimenticio y pues es algo con lo que he luchado mucho tiempo y sabía que con la canción de la gula iba a querer plasmar de alguna forma eso que había vivido, pero son cosas difíciles de contar y retratar”, afirmó.

La lucha de Jules contra su desorden alimenticio

Aunque la artista vivió grandes momentos con sus amigas de Ventino, se dio cuenta que no era feliz, pese al reconocimiento que tenía en el país. Eso la impulsó a recapacitar y cambiar el rumbo de su vida. “Llegué a un punto donde me di cuenta que tenía que cambiar mi vida, es muy loco, muy raro, mi vida fue una mezcla de muchas cosas y llegué a ese punto donde sabía que tenía que tomar la decisión de hacerlo como acto de amor propio, yo no sabía quién era, ni qué quería, es muy raro estar en un punto en el que la gente te percibe que estás en el mejor momento de tu vida y de tu carrera y que tú en realidad por dentro estés completamente roto y no se sentía real para mí salir en redes sociales diciendo que estaba increíble, haciendo todo lo que siempre quise, pero, en cambio, siendo la más infeliz. Eso era muy extraño para mí, ver que estaba viviendo lo que siempre había querido y ser tan infeliz”, dijo la cantante de Agridulce.

Jules tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación. Su amor por la comida al final la hizo caer en una fuerte bulimia. “Luego que salí de Ventino, caí, no sabía qué hacer con mi vida... En rehabilitación de mi desorden alimenticio entendí que lo que tenía que hacer era salir un poco del ambiente en el que me había enfermado y dar un paso aparte y mirar a ver qué quería hacer. Ha habido una cantidad de retos, pero siento que he recogido muchos frutos muy hermosos en este punto de mi vida. Me siento contenta con quien soy”.

Aunque salir de Ventino le dolió mucho, actualmente considera que fue una de las mejores decisiones de su vida. Hace dos meses, el grupo se disolvió de manera definitiva, pues cada una inició su proyecto personal. Jules no dudó en desearles lo mejor a sus amigas: “Fue un momento muy loco, yo viví una tusa muy fuerte saliéndome del grupo, sobre todo en condiciones como que eran un poco mías, personales y saber que ellas ahorita están viviendo esa ruptura, me duele mucho en el alma. Estoy muy emocionada para lo que viene para cada una de ellas, cada una va a poder explorar facetas de ellas mismas que no lo hicieron en el grupo”, afirmó la artista.