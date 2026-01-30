¿Juliana Velásquez se operó la cara? Así respondió a video que generó dudas

Juliana Velásquez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir un video en TikTok que despertó todo tipo de especulaciones sobre su apariencia física. En el clip, que hacía parte de un tren viral en el que simulaba un casting para un personaje de Disney, varios usuarios aseguraron notar cambios en su rostro.

Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos seguidores afirmaron que la cantante lucía mucho más delgada de lo habitual y llegaron a sugerir que se había sometido a una intervención estética, como una bichectomía, lo que desató una ola de comentarios y críticas en la publicación.

La respuesta de Juliana Velásquez

Ante la creciente polémica, la cantante decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales. En uno de los videos aclaró que no se había sometido a ningún procedimiento quirúrgico y explicó que el cambio en su apariencia se debía exclusivamente al uso de un filtro, el cual alteraba de forma evidente los rasgos de su cara.

“Mis cachetes y yo, que siguen vivos, listos para el Movistar Arena. La gente sí es exagerada. Tenía mucha pereza de arreglarme, entonces me puse este filtro, pero la verdad me di garra. Tranquilos, sobreviven los cachetes”, expresó la artista entre risas.

En un segundo mensaje, Juliana Velásquez fue más allá del desmentido y aprovechó para expresar su inconformidad frente a los comentarios negativos que recibió, cuestionando la naturalización de las críticas al cuerpo ajeno en entornos digitales.

Con su respuesta, la cantante no solo puso fin a los rumores, sino que también dejó sobre la mesa una reflexión sobre el impacto de los juicios físicos en redes sociales y la presión estética a la que se enfrentan figuras públicas, incluso en contenidos pensados como entretenimiento.

