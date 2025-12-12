Julieth Restrepo: la actriz colombiana que conquista Hollywood

El 6 de agosto del 2015, Julieth Restrepo aterrizó en Los Ángeles. La actriz antioqueña, que entonces tenía 28 años, había brillado en Colombia en La pena máxima; Laura , la santa colombiana; Metástasis, Comando élite, Un verano en Venecia, Tiempo final, La promesa y La vendedora de rosas entre otras producciones. Lo dejó todo y llegó a Estados Unidos dispuesta a comenzar de cero. Su meta era actuar en inglés.

Los primeros días se quedó en casa de amigos, artistas colombianos que la acogieron con cariño y le brindaron una visión de lo que venía en su búsqueda. En ese momento se dio cuenta de que el sendero estaría lleno de negativas, luchas y mucha paciencia, era una apuesta que nadie podía garantizar.

Irse no fue sencillo, pero para hacerlo – le contó a Vea hace unos meses- aplicó la máxima que la acompaña desde hace tiempo “¿Qué es lo peor que puede pasar’?”. Llegar a un país que no era el suyo y buscar oportunidades en un idioma ajeno no la llenó de temor. “Me daba más miedo estar frustrada por no haberlo intentado”, dijo cuando la serie ‘The Residence’ se estrenó en Netflix.

Julieth Restrepo: actriz, productora y mamá

En el 2025, los frutos del trabajo constante se hicieron visibles: llegó el estreno de ‘The Residence’, serie de Netflix, original de la famosa productora Shonda Rhimes, donde desarrolló el rol de Elsy Chayle, una de las sospechosas de asesinato en la Casa Blanca.

Cuando recibió la oferta para integrar el elenco, dos años antes, el sueño comenzó a cristalizarse. En esos días también se había convertido en madre de Lucía, su primogénita, fruto de su relación con el productor Sebastián Zuleta, también colombiano, y quien se ha convertido, además, en su socio.

Este no fue el único logro del año de Julieth, una mujer entusiasta y siempre feliz. También cosechó triunfos con ‘Estimados señores’, película donde desempeñó dos roles: protagonista y productora. El filme, que se convirtió en el gran ganador de los Premios Macondo, donde obtuvo nueve galardones, cuenta la historia de Esmeralda Arboleda, la primera mujer senadora de Colombia.

“Otra gran satisfacción es el corto ‘Rodrigo Branquias’, haberlo sacado adelante. En lo que lleva del año hemos ido a 17 festivales a nivel mundial”, cuenta Julieth, quien habla con emoción sobre el cortometraje que produjo.

“Profesionalmente hablando, es un año de cosecha, de recoger muchos frutos, de reafirmar mi pasión por esta profesión y agradecer el camino recorrido. Cierro el año con este proyecto que estoy filmando, que es uno de los retos mas grandes que he tenido en mi carrera y que si no tuviera la trayectoria que tengo hasta ahora hubiera sido muy difícil llegarle a lo que estamos haciendo“, dice la actriz a El Espectador.

Para la paisa, que está de regreso en el país trabajando en un nuevo producto, del que no puede anticipar nada, este esfuerzo no es solo actoral, es la primera vez que se aleja de su esposo y su hija. “La separación, el estar lejos de mi familia mientras vengo a Colombia por tres meses es un desafío. He sido muy presente con mi hija, y esto es diferente, pero también quiero que ella sueñe en grande y luche por lo que quiera, que pueda ver que hay balance en lo familiar y lo profesional”.

Y es que la hija de Fernando Restrepo y Sol Correa no ha tenido el dilema de escoger entre su carrera como actriz y su rol de madre. La conjunción de las dos la llena de plenitud. “Me da satisfacción mi familia y saber que he podido ser madre tan presente y a la vez he seguido haciendo sueños realidad. Estrenar una serie como ‘The Residence’, hacer parte de ese elenco y ver el impacto que ha tenido en mi carrera y saber que también he estado ahí para mi esposo y para mi hija”.

Colombia sigue ahí en un renglón prioritario, no solo por trabajo. “Últimamente he venido a pasar vacaciones con mi hija, y es que desde que está Lucía hay una razón más grande para pasar temporadas, sobre todo en Medellín. Por trabajo siempre vuelvo y es como si nunca me hubiera ido, porque siempre le agradezco a Colombia que me abre las puertas y me sigue abriendo con mucha calidez… Desde ‘Estimados señores’, en el 2022, no venía a filmar”, dice la actriz, que este año vino varias veces al país a participar en galas como los Premios Macondo, donde fue galardonada. “El promedio es venir dos o tres veces al año, se siente muy lindo venir”. Para el 2026 quiere seguir “abriendo puertas”. Regresará a su casa en Estados Unidos en unas semanas cuando termine de rodar.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento