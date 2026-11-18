A comienzos de año una investigación periodística de eldiario.es y Univisión dio a conocer que entraron en contacto con 15 mujeres que se habían desempeñado en labores profesionales y domésticas en las casas del cantante español Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. En el informe las mujeres se refirieron a condiciones de aislamientos, conflictos laborales, acoso y maltrato.

Dos de ellas denunciaron en enero pasado, a través de la organización Women’s Link Worldwide, las supuestas conductas ilícitas del artista ocurridas en 2021.

El caso llegó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, sin embargo, el ministerio público archivó las investigaciones al respecto al decidir que no tenía competencia, ya que ninguna de ellas tenía conexión con España e Iglesias, originario de ese país, no estaba en terreno español.

Posteriormente expusieron el caso en los tribunales. Fue así como el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia siguió con la investigación enfocado en posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Rechazan delitos de trata de seres humanos

Las denunciantes también ofrecieron pruebas que fueron consideradas suficientes para sustentar el caso e iniciar la respectiva investigación penal. Ahora trasciende que la Audiencia Nacional española admite la querella en su contra y continuará con el caso.

Sin embargo, hay que señalar que rechazó investigar los posibles delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. El magistrado explicó que Iglesias contrató a las mujeres sin utilizar ningún “engaño ni artificio”. Tampoco se observa “una situación de vulnerabilidad” de las extrabajadoras: “Su situación laboral no era diferente a la de sus compatriotas y no por ello consideramos a todo el país en situación de vulnerabilidad. No hay un aprovechamiento de la precariedad laboral”, dio a conocer en declaraciones reproducidas por El País.

Apuntó que no se puede tipificar vulneración de derechos del trabajador cuando lo devengado por las mujeres era el doble del salario mínimo establecido en el 2021 en República Dominicana, además que “no se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones”.

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De momento, se sabe que la Audiencia Nacional española citó a declarar a las demandantes el próximo 3 de febrero.

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