Junior Zamora lanza “Un verano en Cali-York”, un homenaje a sus raíces

“Un verano en Cali-York” es un puente entre Junior Zamora, el hombre del barrio y Jay, su álter ego, todo en un solo artista que en cada nota plasma la alegría del ayer con la perspectiva del ahora. Una mezcla entre el ritmo de su Cali y la influencia neoyorquina.

¿Qué es “Un verano en Cali-York”, cómo nació, cómo se gestó con un nombre tan insinuante que nos lleva a la salsa retro, a Cali, a la esencia del ritmo?

“Traemos sobre la mesa “Un verano en Cali-York”, 5 canciones es un EP para bailar, es un EP para dedicar, para pasar tusas bailables, para bailar triste y de vuelta. Estábamos coqueteando entre la salsa y la danza caleña con el caos y la metrópolis neoyorquina. Era como este match entre esas dos grandes locuras. Tres meses antes de que encontrara el nombre de Cali- York, que era el ideal para este EP, había una artista, diseñadora, que estaba creando una colección de moda y le puso ‘Un verano en Cali- York’, recuerdo que me regaló una prenda, me pareció increíble y luego cuando le puse el nombre, fue como claro: hay alguien que ya había coqueteado con esto y es lindo poder como que todo circule y se cierre.

“Sagitario” “Cardio”, “Rico”, “Obvio Bien” y “Cafecito” son los cinco temas del EP donde Junior Zamora se viste de sabor y añoranza. Fotografía por: Cortesía Sony Music Colombia

Dice para bailar triste, para bailar despechado, para bailar entusado, pero tiene unos colores muy vibrantes, ¿por qué ese match?

“La primera línea era el atardecer caleño, como que estás en el bulevar y se mete el Sol detrás de las montañas pegando hacia el Pacífico. Ese paisaje que pinta el cielo en Cali es ese color vibrante, ese amarillo, ese rojo, ese naranja. Un poco al final lo que intentamos fue reproducir esa sensación de tranquilidad, de parche, de amigos, de cervezas, de baile, de salsa, de viernes en el bulevar. Luego trasladarlo a lo que estamos plasmando en los videos. Rodamos los cinco videos un mismo día, así que también fue lindo, porque pudimos sostener esa sensación de colorimetría a lo largo de los videos. Y, por último, cuando uno se piensa en el verano en Cali también es hermoso, porque en Cali siempre estamos en verano, entonces también era como llevar un verano. Queríamos lanzarlo en agosto. y al final salió en diciembre, y es como, ´claro es que en Cali no es necesario lanzar un verano en agosto’, porque constantemente tenemos esa sensación".

¿Qué descubrió durante el proceso de creación?

“Creo que lo más lindo fueron las memorias. Fíjate que le decía a mi equipo sí, en un principio pensé que “Un verano en Cali-York” eran las memorias de Jay fuera del barrio, ¿no?, es que Jay está fuera del barrio y por eso está cantando esto, y no, al final era este ejercicio de ‘claro alguien que está fuera del barrio recuerda esas fiestas que podía tener en el barrio y estando muy lejos. Hay algo de nostalgia en ese camino, y luego de esa nostalgia, pues en efecto construye nuevas memorias, ahora sí, con lo que le indica estar en México escribiendo música, en España conociendo nuevas personas, en Perú comiendo delicioso. Son nuevas memorias que se van creando con esas raíces, y con esa sensación de verano en Cali llevarlas a cualquier parte del mundo".

Junior Zamora recuerda los veranos en Cali

Rememorar esos veranos en su Cali fue un proceso emocionante y lleno de fotogramas de vida. “Para mí fue el ejercicio de las fotografías. Le decía a mi equipo, ‘fíjense que estaba pensando, estaba revisando álbumes familiares y decía ‘sí, nosotros construimos una Jay House como la casa de Jay. No la ubiqué en el barrio, sino en cualquier parte del mundo, y decía: ‘Qué hermoso que esta Jay House se nutra de las fotografías de Junior antes de ser todo este personaje artístico’. Decía, ‘qué bello’, porque claro, esto me recuerda la sensación de por qué es tan valioso para mí el hogar, la familia, porque es que es tan valioso recordar esas memorias de cómo celebramos los cumpleaños, las sorpresas, de cómo se sentía el amor y el cariño. Lo vamos a trasladar en el en vivo: cómo hacer para que la gente, además de Jay, con todas estas cinco canciones de “Un verano en Cali -York”, se devuelvan y digan ‘Claro ya entiendo porque él está hablando de una casa, porque nos está ubicando en su casa antes de su casa ¿si entiendes? Hay un cuentico de memoria que está hermoso.

Las raíces de Junior Zamora

En este momento hay un movimiento musical que está llevando a los orígenes, a buscar la felicidad en momentos más simples, pero tan magníficas a la vez. Junior Zamora le apuesta a esa nostalgia llena de evocaciones del corazón y sonidos de sus orígenes.

“Fíjate que nosotros en el barrio, por ejemplo, en lo popular, siempre lo hemos hecho, porque eso es lo que tenemos a la mano. Claro, quizás el espectáculo lo que le añade a eso son bombas, pirotecnia y platillos y todo es redundante, y todo tiene que verse de afuera y todo tiene que ser internacional. Pero cuando vos estás en el barrio no hay nada más hermoso que hablar de las cosas que pasan en el barrio. Ahora que ha pasado, siempre la vuelta cíclica regresa a un lugar y es hablemos de lo propio, de lo que me hace único, y lo que te hace único, que siempre está ligado a tus recuerdos, al barrio, si eres del barrio o a tu familia, o a lo popular o este lugar que te vio nacer. Al final, constituye narrativas honestas y hoy por hoy, además de volver a esas raíces, lo que la gente está conectando es con eso, con verdades y narrativas honestas. Lo honesto sí perdura y eso se está se está viendo en el mercado.

Pero, ¿Quién es el Junior de barrio?

“Es un joven de procesos sociales. De hecho, el Junior del barrio ni siquiera hace música. Lo tuve guardado mucho tiempo, porque para mí era importante la intención y el poder dejar nuevas posibilidades para los pelados del barrio. Ahí fui gestor cultural, líder social, profesor, coordinador de un centro cultural, gestor de procesos deportivos. El Junior del barrio era un man que estaba puesto para la comunidad, que aún lo estoy desde otro lugar. Para mí lo artístico iba a ser después, necesitaba ser esa persona un poco que permitiera que las cosas sucedieran en mi barrio, en El Vallado 3.

“Un verano en Cali-York”: “Me emociona”

Al artista caleño lo emociona el viaje en que piensa embarcar a sus seguidores. “La puesta en escena es de lo más minimalista. Casi siempre estoy con la banda, con los poderes, con los visuales. Con “Un verano en Cali -York” vamos a intentar reproducir esa Jay House, paredes y demás, luego vamos a poner fotografías para que la gente entienda el por qué estamos hablando de una Jay House y cuáles son las memorias del Jay del pasado que construyen el presente. Vamos a tener un film short que también redacta por qué se está contando todo esto”. No podía faltar la danza. “El baile va a ser muy importante. Voy a ser yo con dos que tres elementos más y a andar. Me voy a divertir mucho. Honestamente me emociona hacerlo en vivo”.