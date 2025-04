Justin Bieber rompe lazos con Drew House, la marca de ropa que creó en 2019

La publicación se produjo poco después de que Justin compartiera un video con una versión animada de sí mismo entrando en una casa llena de artículos de la marca Drew antes de prenderle fuego. Fotografía por: cortesía

El cantante de ‘Sorry’ lanzó Drew House con su ex estilista Ryan Good en enero de 2019, pero ahora, dijo a sus fans que ya no “desperdicien su dinero” en la gama unisex, ya que él “ya no está involucrado” con la compañía.

En una publicación de Instagram Story (ahora eliminada), Bieber compartió una captura de pantalla de la página de Instagram de Drew House y escribió sobre ella: “Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado en esta marca. Drew House no me representa ni a mí ni a mi familia ni a mi vida. Si estás rockeando conmigo, el Justin Bieber humano, no malgastes tu dinero en Drew House”.

Drew House sin jb no es nada. che pero saben que habrá pasado? pic.twitter.com/9IE7l4EUsz — KIM (@jbiebszmalik) April 10, 2025

La publicación se produjo poco después de que Justin compartiera un video con una versión animada de sí mismo entrando en una casa llena de artículos de la marca Drew antes de prenderle fuego. Él, su esposa Hailey y su hijo de siete meses Jack, luego caminaron hacia un edificio brillantemente iluminado.

SKYLRK, el nuevo proyecto de moda de Justin Bieber

SKYLRK parece ser el próximo proyecto de moda de Justin, pero poca información está disponible actualmente, aunque una página de Instagram en blanco está en línea.

Ryan reveló anteriormente que Justin -que fue visto por última vez vistiendo Drew House en 2023- estuvo involucrado en “cada” aspecto de Drew House cuando se creó la marca.

Le dijo a la revista GQ en 2019: “Me llamó a su casa y me dijo: ‘Esto es lo que quiero hacer y quiero que lo dirijas creativamente’, y me golpeó con la idea de lo que deberíamos hacer, y lo expuso todo de manera simplista y bastante específica, pero muy profunda. Tiene un gran instinto. No es sólo su impacto, sino que su ojo real para la moda es una de las herramientas más valiosas que tiene nuestra marca”

yo dejando de seguir a drew house porque justin dijo que ya no lo representa pic.twitter.com/K53jLOnuOa — val ~ 🇦🇷 (@yastinvolve) April 10, 2025

Y el estilista admitió que la posición de Justin y Hailey como iconos de estilo en el ojo público también había beneficiado a Drew House.