Kamila Zea: edad, de dónde es, sus actuaciones y más de Isabela en ‘La Huésped’

Kamila Zea se ha consolidado como una de las jóvenes actrices colombianas con mayor proyección en el cine y la televisión. Con apenas unos años de carrera, ha logrado abrirse espacio en producciones locales que han alcanzado reconocimiento internacional y que le han hecho ganar visibilidad en la industria audiovisual.

Su talento no se limita a la actuación. La artista también se ha destacado en el canto, una faceta que mostró desde temprana edad y que le permitió presentarse en escenarios televisivos donde captó la atención del público.

La carrera de Kamila Zea

El primer gran acercamiento de Zea al público ocurrió en 2015, cuando participó en el concurso musical La Voz Kids y formó parte del equipo de Fanny Lú. Aunque no avanzó hasta la etapa final, su talento vocal la dio a conocer en todo el país y dejó claro que tenía un futuro ligado al mundo artístico.

Años más tarde dio el salto a la actuación con su debut en Tu Voz Estéreo, producción que sirvió como plataforma para distintos talentos emergentes en la televisión colombiana. Allí comenzó a foguearse frente a las cámaras y a explorar personajes que la llevaron a afianzar su gusto por la interpretación.

La carrera de Kamila Zea alcanzó un punto decisivo con la película El olvido que seremos (2020), dirigida por Fernando Trueba. Allí interpretó a Martha, una de las hijas de Héctor Abad Gómez, papel por el que recibió una nominación a ‘Mejor Interpretación Femenina de Reparto’ en los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2021. Además, le permitió recibir elogios de la crítica y formar parte de una producción que obtuvo el Premio Goya a ‘Mejor Película Iberoamericana’. En ese mismo año, también actuó en El robo del siglo, una serie de Netflix inspirada en hechos de la vida real en la que encarnó a Luisa.

Posteriormente, la colombiana de 24 años participó en la serie Klass 95, de Caracol Televisión, en la que hizo el papel de Juanita y demostró su capacidad para asumir personajes distintos. Más recientemente apareció en La huésped, producción colombiana en la que interpreta a Isa y que se estrenó el pasado 24 de septiembre en Netflix.