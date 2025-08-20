Karely Ruiz envío fuerte advertencia a Karina García ¿Cuándo pelean las ‘influencers’?

El mundo del boxeo de creadores de contenido se prepara para una de las peleas más comentadas de la próxima edición de Stream Fighters 4. En el ring se verán cara a cara Karely Ruiz y Karina García, dos de las figuras digitales con mayor popularidad en México y Colombia. El evento, organizado por el streamer Westcol, reunirá a reconocidas personalidades de internet que buscarán medir su resistencia y fuerza fuera de las pantallas.

La expectativa por este duelo ha crecido en redes sociales, en parte por el cruce de mensajes que ya comenzó entre ambas infleunciadoras. Aunque la fecha del combate se acerca, los ánimos se calientan y las declaraciones de las contrincantes no han pasado desapercibidas.

El mensaje de Karely Ruiz a Karina García previo a su pelea en ‘Stream Figthers 4′

En un video publicado en sus plataformas, Karely Ruiz compartió con sus seguidores el nerviosismo y la emoción que le genera el combate contra la creadora colombiana.

“¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Oigan, viendo las peleas sentí muchos nervios porque la mía es en dos meses. Mi mayor miedo es que me abucheen porque la contrincante es colombiana y el público es de allá. Me encantaría verlos y que fueran a apoyarme, por favor mexicanos”, expresó la modelo e influencer sobre la pelea contra Karina García, la cual se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

La mexicana no se quedó ahí y lanzó una advertencia directa: “Pero no importa porque yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y a darle. Como dicen: ‘el que mucho habla, poco hace’, pero ustedes han visto que mis entrenamientos están muy pesados y estos dos meses vienen con todo, me está entrenando el mejor y no los voy a defraudar”.

Karina García, reconocida por su paso por La casa de los famosos Colombia, no tardó en responder a la provocación de Ruiz. Con tono irónico, replicó: “Todas quieren arrancarme las extensiones, ¿pero cómo harán? Si ya no las tengo”.

Stream Fighters 4 ¿Qué otras peleas habrá en el evento?

Además del esperado combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, el evento reunirá a otros creadores de contenido e influenciadores latinoamericanos que buscarán medir fuerzas sobre el ring. Entre los duelos confirmados están JH de la Cruz, de Colombia, frente a Cristorata, de Perú; así como Yina Calderón contra Andrea Valdiri.

El chileno Shelao peleará contra Belosmaki, influenciador colombiano recordado por sus dos participaciones en el Desafío. En la cartelera también figuran Milica, de Argentina, que se enfrentará a la colombiana May; y un enfrentamiento entre TheNino, de República Dominicana, y ByKyng, de Chile.