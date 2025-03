Karen del Desafío por fin reveló si fue novia de Renzo, ex de Anamar: “no juzguen”

El 9 de diciembre del 2024, Ana María Restrepo, exparticipante del Desafío XX, denunció, a través de sus redes sociales, que, supuestamente, fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Renzo Meneses, su expareja, a quien conoció en la misma temporada del programa de Caracol Televisión.

La deportista publicó una serie de fotografías mostrando los hematomas que tenía en su cuerpo y que, según ella, fueron causados por los golpes que recibía de su compañero sentimental. Además, en ese momento, Anamar aseguró que su novio le había sido infiel con Karen Candia, quien era su amiga y quien también fue participante del Desafío XX. En redes sociales salieron a la luz unas imágenes de Renzo con Karen donde se mostraban muy cariñosos; sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos se había referido al respecto.

La exintegrante del equipo Omega publicó unas fotos que serían las pruebas del maltrato físico y emocional del que habría sido víctima por parte de Renzo Meneses. Fotografía por: Caracol Televisión

Karen y Renzo del ‘Desafío’ sí sostuvieron un romance

Después de varios meses, Karen Candia rompió el silencio y contó su versión sobre lo que ocurrió con sus excompañeros del programa de Caracol Televisión. En una entrevista con Lo más viral de Caracol ahora, la modelo y deportista aseguró que sí tuvo un romance con Renzo, pero aclaró que fue luego de que él terminara con Anamar y de que ella se separara de su esposo europeo.

“Hace cuatro meses terminé mi relación de esposos, no estamos divorciados, pero estoy súper tranquila. Yo seguí mi vida, encontré a Renzo, de hecho, yo conviví con él en Omega, me parece un chico espectacular, un hombre muy leal. Nunca pensé que él y yo fuéramos a tener algo, no lo tenía en mis planes, en mis deseos, en mis pensamientos, las cosas fueron fluyendo, tornando. Hubo el Omega Tour que fue después del Desafío, allí no pasó nada, sí dormimos en la cabaña, pero no pasó nada porque ahí yo estaba con Álex y Anamar estaba con Renzo”, aseguró la modelo.

Asimismo, Karen detalló cómo se fueron dando las cosas entre los dos. “Él es un hombre súper respetuoso, en ningún momento él insinuó nada, nunca se me acercó a nada, porque estaba con Anamar. Él me contaba que su relación con ella no estaba de la mejor manera, había muchos problemas por parte de ella, no estaban funcionando las cosas y yo le dije: ‘haz lo mejor para ti, para tus sentimientos, tu bienestar’, eso fue todo, al hablarle yo así como que él se vino para este lado, seguimos saliendo. En enero planeo un viaje y las cosas ahí como que fluyeron más entre él y yo, nunca forzamos nada”, dijo.

“Nunca me entrometí”: reveló Karen del ‘Desafío’

Durante ese viaje fue que la atracción entre Karen y Renzo comenzó a ser más evidente. Fueron captados en un video muy cariñosos, desatando una polémica en redes sociales, especialmente con Anamar.

“Ella no lo quería dejar ir, no lo quería dejar ser libre. Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, estoy súper tranquila porque no dañé nada. En el último día del viaje quisimos ir a un bote. Hubo abrazos, muchos besos, jamás pensamos que en el último día iba a pasar tanta cosa”.

¿Karen y Renzo del ‘Desafío’ siguen juntos?

La deportista pidió que no critiquen sin conocer todas las partes de la historia. Pese a su polémico y corto romance con Renzo, ya no están juntos: “Es bueno que esperen, no juzguen, porque no conocen la versión de él. Ella me hablaba mal de Renzo y yo le decía que se alejara y que fluyera con otra persona. Sí fuimos amigas. Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos o tres meses que no estoy con él, después de esto, después de Cartagena, ya no más, porque él estaba enfocado en eso, en los abogados, tenía que salir de un problema y me estaba involucrando demasiado en eso, la verdad mi energía es muy valiosa, de mi parte decidí alejarme, cero lo que dice la chica, es todo un caballero”.

Pese a su aclaración, en redes sociales los internautas han dejado muchos comentarios, algunos a favor y otros en contra: “qué pesar que alguien deje a su esposo por algo de un rato”, “Karen, no aclares que oscureces”, “la inseguridad, los nervios, el enredo que da Karen me dice que a ese cuento le hace falta un pedazo”, “nadie le cree, obvio que ya tenía algo con Renzo, como se filtró el video le tocó salir a decir esta mentira”.