Karen Sevillano fue a terapia luego de salir de ‘LCDLF’. “El encierro me afectó”

La influencer caleña Karen Sevillano, ganadora de La Casa de los Famosos Colombia 2024, reveló recientemente que ha recurrido a la terapia psicológica tras experimentar secuelas emocionales luego de su salida del reality show. En declaraciones sinceras a medios y en transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, Karen compartió que el encierro y la presión del programa afectaron profundamente su estabilidad emocional.

“Estoy yendo a terapia, porque el encierro me dejó muchas cosas… Me daban temblores, tenía insomnio y andaba con mucha ansiedad”, confesó la creadora de contenido, quien durante más de tres meses permaneció bajo el escrutinio constante de las cámaras y la convivencia con otras celebridades en condiciones aisladas del mundo exterior.

Karen relató que tras ganar el concurso, experimentó episodios de ansiedad que le impedían incluso conducir con tranquilidad, lo que derivó en un pequeño accidente de tránsito. “Me bajé del carro llorando, sentía que todo era demasiado”, admitió en una de sus transmisiones en vivo. Ante estas señales de alarma, la influencer decidió buscar apoyo profesional.

Uno de los métodos que ha incorporado en su proceso terapéutico es el uso de mandalas para colorear, una técnica comúnmente recomendada para calmar el sistema nervioso y controlar la ansiedad. Karen mostró con orgullo algunas de sus creaciones, reconociendo que le han servido para reencontrarse con su paz interior: “Me relaja, me desconecta. Esto me está ayudando muchísimo”, dijo.

Su honestidad ha sido bien recibida por sus seguidores, muchos de los cuales han expresado mensajes de apoyo, celebrando que una figura pública hable abiertamente sobre salud mental, un tema que, hasta hace poco, solía ser tabú en la esfera del entretenimiento.

A pesar de haber sido cuestionada durante su paso por el programa por su carácter fuerte y sus enfrentamientos con otros participantes, Karen logró ganarse el cariño del público y se coronó como la gran ganadora, llevándose no solo el premio mayor, sino también una gran base de seguidores que reconocen su autenticidad.

No obstante, Karen ha dejado claro que no tiene planes de regresar pronto a un reality. “No lo haría, al menos no ahora. Necesito tiempo para mí, para recuperarme emocionalmente. Este tipo de programas son muy fuertes y dejan secuelas que no todos ven”, señaló en una reciente entrevista.

Su testimonio resalta una realidad que muchos concursantes enfrentan después de participar en realities de aislamiento: el impacto psicológico que puede tener vivir durante semanas o meses en un ambiente de competencia constante, con cámaras grabando cada movimiento y una exposición mediática que no siempre es fácil de asimilar.

El caso de Karen Sevillano se suma al de otras figuras públicas que han decidido hablar abiertamente sobre su salud mental. Su experiencia invita a reflexionar sobre la importancia de atender el bienestar emocional, especialmente tras vivir experiencias extremas como la de La Casa de los Famosos.

Mientras tanto, la influencer continúa generando contenido para sus millones de seguidores, enfocada en su proceso de sanación y en seguir creciendo profesionalmente desde un lugar de mayor equilibrio personal.