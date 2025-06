Karen Sevillano respondió críticas sobre su marca de cuidado para la piel

Karen Sevillano, nacida en Cali el 15 de abril de 1995, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital y televisivo en Colombia. Su ascenso en redes sociales comenzó durante la pandemia, cuando sus videos cargados de humor cotidiano, reflexiones sobre relaciones y situaciones de la vida real se viralizaron rápidamente, llevándola a acumular millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Con más de 3,4 millones de seguidores en TikTok y 2,6 millones en Instagram, Sevillano ha sabido construir una comunidad fiel gracias a su autenticidad, su estilo directo y su capacidad de conectar con el público desde la honestidad. “Yo no hago contenido para agradar, hago contenido para ser real”, ha dicho en varias ocasiones.

El reconocimiento nacional llegó con su participación en el reality “LOL: Last One Laughing Colombia” (2023), emitido por Prime Video, donde se alzó como ganadora, consolidando su perfil como comediante y figura televisiva.

Sin embargo, su momento más destacado fue en 2024, cuando participó y ganó la primera edición de “La Casa de los Famosos Colombia”, un reality show de convivencia que mezcló estrategia, humor y drama. Karen obtuvo el 51,27 % de los votos del público, llevándose el premio mayor de 400 millones de pesos y el cariño de una audiencia masiva. Su paso por el programa estuvo marcado por su carisma, su actitud sin filtros y su capacidad para mantenerse fiel a sí misma en medio del conflicto y la exposición.

Luego de su victoria, Karen fue convocada como presentadora digital del “After Show” del mismo programa en su segunda temporada, demostrando que su presencia no solo impacta como concursante, sino también como comunicadora.

Karen Sevillano lanza marca de maquillaje y emisora la critica

Actualmente, Sevillano ha anunciado el lanzamiento de su propia línea de productos cosméticos, enfocada en el cuidado de la piel morena y negra, incluyendo un protector solar inclusivo, un gesto que ha sido aplaudido por su enfoque diverso y representativo.

En una entrevista para la emisora Mix, Sevillano vivió un incómodo momento luego de que, en medio de la promoción a sus productos, uno de los locutores hiciera un comentario discriminatorio, insinuando que se trataba de “betún” para pieles oscuras. La molestia de la influencer fue evidente, y el comentario se viralizo en redes sociales, generando varios comentarios cuestionando la intención del periodista. Aunque Karen bromeó con dejar la entrevista, no lo hizo y siguió adelante.

@letengoelchisme Karen Sevillano vivió momento rac1st4 en entrevista: ¿Emisora Mix cruzó la línea?😡😨 Mientras hablaba sobre su línea de productos para piel oscura, un locutor de Mix comparó sus bloqueadores con betún. Aunque Karen trató de manejarlo con humor, no tardó en mostrar su incomodidad. El comentario fue tachado de rac1st4 y la emisora está en el ojo del huracán. ¿Deberían sancionarlos o hace parte del humor? 📻🔥 mix karensevillano letengoelchisme ♬ original sound - Letengoelchisme - Letengoelchisme

¿Qué dijo Karen Sevillano?

En un video, la infuencer habló sobre lo sucedido y reveló cómo se sintió luego de terminar con la entrevista. “Miren, yo no les voy a decir que no me sentí incómoda con el comentario, cuando yo llegué a mi casa pensé ‘yo hubiese respondido eso, hubiese respondido lo otro’. Pero, también me parece terrible que las personas negras tengamos que estar preparadas para responder ante el racismo, como si fuese un manual de supervivencia que nos impone la sociedad”, dijo.

Laura Buendía, directora de la emisora, se pronunció

Luego de la polémica que generó el comentario, Laura Buendía, directora de la emisora, se pronunció en el programa del pasado viernes 13 de junio. “Cometimos un error. No estoy de acuerdo con ningún tipo de humor que sea ofensivo. Esto para nada es chistoso, ni representa los lineamientos de la emisora, ni representa los míos”, dijo.

“Desgraciadamente esos chistes entre nosotros se salieron de entre nosotros. Y le cayó a una persona que entiendo que es muy reconocida, que entiendo que se siente mal, que entiendo que se siente triste.Yo le escribí a Karen ayer, le dejé un mensaje. Ella sabe que de mi parte nunca va a haber un ataque hacia ella, ni tampoco un ataque hacia nuestro color de piel”, concluyó.