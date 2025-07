Karen Sevillano se sometió a nueva cirugía estética. Esto dijo

Karen Sevillano, una de las participantes más populares de la primera temporada de “La Casa de los Famosos Colombia”, sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea someterse a nuevas cirugías estéticas en las próximas semanas. La influencer caleña, conocida por su carisma, humor irreverente y sinceridad frente a las cámaras, no tuvo reparos en compartir los procedimientos que tiene en mente.

En las últimas horas, Sevillano publicó un video en su cuenta oficial de TikTok donde se muestra en la clínica, lista para ser operada. Sus seguidores comentaron inmediatamente, preguntándole qué se había hecho. Sin embargo, la creadora de contenido aun no ha dado detalles sobre esta nueva intervención.

¿Cuántas cirugías tiene Karen Sevillano?

Durante una conversación con sus seguidores en redes sociales, Karen confesó que entre sus prioridades estaba una reducción de busto, cirugía que, según dijo, está programada para el mes de julio. “Este mes me quiero operar las tetas, me voy a hacer una reducción”, afirmó, con la misma naturalidad con la que ha abordado otros aspectos de su vida personal. La decisión, explicó, responde a un deseo personal más que a una cuestión estética o de presión social.

Pero la reducción mamaria no sería la única intervención en su lista. La creadora de contenido también mencionó su interés por someterse a una controvertida cirugía: la extracción de dos costillas, un procedimiento que busca afinar la cintura y generar una silueta más estilizada. Aunque aclaró que aún lo está considerando, no descartó del todo la posibilidad. “Y me quiero quitar dos costillitas, esas las estoy pensando todavía, pero sí quiero”, expresó.

Karen ya había manifestado en otras ocasiones su gusto por las cirugías plásticas y su postura abierta frente a las intervenciones corporales. Después de su salida de “La Casa de los Famosos”, donde compartió convivencia con celebridades como Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, Sevillano ha retomado su agenda de trabajo con apariciones públicas, entrevistas y transmisiones en vivo para su comunidad digital.

Para sus seguidores, sus declaraciones no son una sorpresa, sino una muestra más de la honestidad con la que ha construido su carrera. Lejos de ocultar sus intenciones, Karen habla de las cirugías con franqueza, señalando que son decisiones personales tomadas desde el empoderamiento, no desde la inseguridad.

Mientras tanto, su presencia en medios sigue creciendo. Tras el éxito del reality y el impacto mediático que tuvo su participación —que incluyó discusiones, lágrimas, carcajadas y momentos virales—, Karen continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Colombia.

Con sus planes quirúrgicos, Karen reafirma su derecho a modificar su cuerpo según sus propios deseos. “No tengo por qué ocultarlo”, ha dicho en anteriores oportunidades, “si quiero cambiar algo de mí, lo hago”.

La conversación sobre su próxima cirugía ha reavivado el debate en redes sociales sobre los límites de la estética, la presión social y la autonomía del cuerpo. Pero fiel a su estilo, Karen responde a las críticas con humor y determinación, dejando claro que solo ella decide sobre su imagen.