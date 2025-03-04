Karina García fue captada muy cercana a conocido cantante en concierto de Bad Bunny

Karina García asistió a uno de los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín, los cuales se llevaron a cabo en el estadio Atanasio Girardot como parte de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. La influenciadora fue parte de los asistentes junto a miles de fanáticos que acudieron a ver al artista puertorriqueño, quien presentó su espectáculo en la capital antioqueña tras meses de espera.

La antioqueña, conocida por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ y por su actividad en redes sociales, se ha mantenido en el ojo público por su vida sentimental, especialmente tras su ruptura con Andrés Altafulla.

¿Con quién estuvo Karina García en el concierto de Bad Bunny?

En los videos grabados por asistentes al concierto se observa que Karina García acudió acompañada del cantante urbano Kris R, nombre artístico de Cristian Rangel, artista colombiano de trap y música urbana que ha ganado visibilidad en los últimos años por sus lanzamientos y presentaciones en vivo.

@conciertosmedellin Karina García y Kris R en la casita de Bad Bunny en Medellín 😍🔥 ♬ sonido original - Conciertos Medellín 🎟️

En las grabaciones que circularon en redes sociales, Karina García y Kris R aparecen juntos en una sección del concierto, identificada como ‘La casita de Bad Bunny’, un área reservada donde varias figuras públicas y creadores de contenido suelen ubicarse durante los shows del boricua. En esas imágenes se les ve compartiendo muy cercanos.

Además de esas imágenes, un video registrado después del concierto muestra a la pareja en el interior de un bar en Medellín donde se celebró una fiesta posterior (after party). En esa grabación, ambos aparecen besándose y abrazándose, lo que intensificó los rumores sobre un posible vínculo afectivo entre ellos más allá de una simple salida social.

Los videos de Karina García con Kris R han sido difundidos ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram, y han generado un debate amplio en redes sociales con opiniones divididas entre sus críticos y seguidores.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial confirmando que estén en una relación sentimental. Las únicas evidencias disponibles son los videos y fotografías que circulan en redes, sin pronunciamientos directos de la influenciadora y el cantante sobre la naturaleza de su vínculo.

