Karina García reveló detalles de la infidelidad de su exnovio: “En mi carro”

Durante su participación en La mansión de Luinny, la influenciadora y modelo paisa Karina García sorprendió a sus compañeros al compartir una historia personal marcada por la traición y la venganza. En medio de una conversación grupal, la creadora de contenido decidió hablar abiertamente sobre cómo descubrió que su entonces pareja le había sido infiel, episodio que, según sus palabras, ocurrió en uno de los lugares más insospechados: su propio carro.

El momento se volvió tema de conversación dentro y fuera del programa, que se graba en República Dominicana y ha logrado captar la atención del público por las confesiones y dinámicas entre los participantes.

Así descubrió Karina García la infidelidad de su ex

La antioqueña explicó que la infidelidad salió a la luz gracias a unas fotografías que descubrió por casualidad. En una de ellas, su ex aparecía dentro del vehículo de la modelo, y en otra se le veía en una actitud muy cariñosa con otra mujer. Sin embargo, lo que más la impactó fue una tercera imagen que incluía una pastilla acompañada de un mensaje en el que el hombre le pedía a su amante que se la tomara porque “aún no quería ser papá”.

Lejos de quedarse en el papel de víctima, Karina García contó que, tras descubrir la traición, decidió darle una segunda oportunidad a su expareja, pero con una intención muy diferente a la reconciliación. Según reveló ante las cámaras, volvió con él solo para vengarse y, durante ese tiempo, le fue infiel “muchas veces”.

El relato de la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia desató risas entre los presentes y provocó comentarios sobre las relaciones, la fidelidad y las segundas oportunidades. Sin embargo, el nombre del exnovio de Karina quedó en el misterio, pues ella prefirió reservárselo.

Reacciones a la confesión de Karina García

Las declaraciones de Karina García no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde sus seguidores debatieron entre quienes celebraron su sinceridad y quienes criticaron la forma en que decidió enfrentar la traición.

La mansión de Luinny, el programa en el que se dio la confesión, se ha convertido en una de las producciones más comentadas del momento por sus polémicas, romances y confesiones inesperadas.

Con su testimonio, Karina García volvió a demostrar por qué es una de las influenciadoras colombianas más seguidas: directa, sin filtros y capaz de convertir una historia en un tema de conversación en redes sociales.