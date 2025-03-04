Karina García reveló a ‘Vea’ sorpresivos detalles de su pelea en ‘Stream Fighters 4′

El próximo 18 de octubre, Karina García subirá al cuadrilátero del Coliseo MedPlus de Bogotá para enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz, como parte del evento de boxeo Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido Westcol. La pelea forma parte de una cartelera que reunirá a varias figuras de redes sociales y contará con presentaciones musicales de Farruko y Cosculluela.

En entrevista exclusiva para Vea, la antioqueña confirmó que asumió este desafío con nervios y emoción, pero también con la disciplina que el boxeo exige. “Ha sido bastante compleja la preparación, pero lo estoy asumiendo con toda la responsabilidad y la disciplina que se requiere porque es un deporte bastante exigente”, contó.

A pesar de que se ha mantenido activa en el gimnasio desde hace años, Karina García admitió que este proceso ha sido diferente: “Estoy sacando ese lado rudo y un poquito agresivo que tengo yo, porque me caracterizo por ser una mujer muy sensible y muy femenina”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“El que se retire tiene que pagar una multa”: Karina García sobre Stream Fighters 4

La creadora de contenido confesó a este medio de comunicación que no planeaba participar en el evento de su amigo y colega, y que su decisión fue casi impulsiva. “Cuando me ofrecieron este proyecto, yo dije ‘sí’ porque el organizador es Westcol, un gran amigo mío. Pero después, cuando vi que la cosa era en serio, yo dije: ‘¿Qué? ¡Dios mío!’”, relató entre risas.

Sin embargo, lo que empezó como una aceptación casual se transformó pronto en un compromiso formal: había un contrato de por medio y no había margen para dar marcha atrás: “Le dije: ‘Bebé, yo ya no quiero’. Y él me respondió: ‘No, mi reina, ya no te puedes bajar de ese bus. Hay muchas cosas de por medio y hay un contrato’. Eso no es tan olímpico como algunos piensan”.

Aunque la posibilidad de renunciar a Stream Fighters 4 ha sido tema de conversación —sobre todo después de que Yina Calderón insinuara su salida en días recientes—, Karina García reiteró a Vea que no es tan sencillo. “El que se retire del evento tiene que pagar una multa, y no es barata. Es una multa grandísima, de millones. Entonces no, hay que enfrentarlo”, explicó.

¿Qué opina Karina García sobre Karely Ruiz, su contrincante?

En cuanto la influenciadora mexicana, contra quien se medirá en el cuadrilátero, la colombiana aseguró que no la conoce personalmente más allá del día del pesaje, aun cuando reconoció su preparación: “Se nota que está juiciosa, disciplinada, entrenando, y que tiene muy buena técnica. La pelea va a estar buena”.

Karina García también comentó a Vea que, al menos por el momento, no se visualiza repitiendo esta experiencia. “No creo que acepte otro reto. Yo creo que pico y chao”, dijo, aunque no descartó que, de darse, le gustaría medirse “solo deportivamente” con Andrea Valdiri, a quien considera una mujer fuerte y con quien mantiene buena relación.

“La verdad, acá me hicieron la proposición inicialmente con Andrea Valdiri, y ella me cae súper bien. Deportivamente, con ella me gustaría, solo por sentirle un golpecito, porque es una mujer fuerte. Pero no porque tengamos nada en contra, incluso nos llevamos súper bien, hablamos por WhatsApp”, concluyó la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su charla con este medio.