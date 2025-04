Karina García reveló nuevos detalles de su relación con Blessd: “Me hizo sufrir”

Desde que llegó a La casa de los famosos Colombia, el pasado y presente amoroso de Karina García se volvió un tema de interés para miles de personas. En horas recientes, por ejemplo, el nombre de la modelo se convirtió en tendencia de redes sociales por las declaraciones que hizo sobre su relación con Blessd, cantante de reguetón.

Dichas declaraciones surgieron en medio de una profunda charla que la antioqueña sostuvo con ’La Toxicosteña‘, una de sus compañeras en el reality show.

¿Qué dijo Karina García sobre Blessd?

De acuerdo con la participante de La casa de los famosos, su relación con el artista fue “intensa” y estuvo llena de “altibajos” en los más de 3 años que habrían durado juntos.

Ante las dudas que generó esta afirmación en ‘La Toxicosteña’, teniendo en cuenta que durante este periodo de tiempo Blessd demostró ser pareja de la influenciadora conocida como ’La Suprema‘, Karina García aclaró todo con una inesperada revelación.

“Él terminaba con ella y estaba conmigo. Yo me tragué demasiado de él y lo volvía a recibir porque estaba muy enamorada. Cuando uno está feliz dice muchas cosas y a mí también me decía ‘te amo’ (...) Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio”, expresó.

“Yo sabía que él no era para mí, pero lo vivimos y fue una experiencia muy ‘chimba’. Ya después uno suelta y sigue adelante”, agregó Karina García.

A pesar de que la concursante de La casa de los famosos no nombró directamente a Blessd, durante su conversación con ‘La Toxicosteña’ se encargó de dejar en claro que se refiere a él. Además, con la intención de aclarar quién fue el protagonista de la historia, la influenciadora señaló al techo de la casa estudio (que es de color azul, el mismo que suele usar el reguetonero en su cabello) y concluyó: “Ese color podría ser clave para identificar de quién hablaba Karina”.

Karina hablando de su relación con Blessd fue novia pero no moza xq la dejaba 1 día antes 🤣🤣🤣🤣

La Toxi no le cree es nadaaa#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/5gF19PMvRh — AM (@AyV333) April 1, 2025

La reacción de Blessd a los rumores que lo involucran con Karina García y otra conocida figura de redes

Recién inició La casa de los famosos, Karina dejó saber que su amistad con Mariana Zapata, otra conocida modelo e influenciadora, se deterioró por cuenta de una supuesta infidelidad de la que habría sido víctima.

“Yo estaba enamorada de una persona y ella se acostó con él. No le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría (...) Yo nunca quise hablar por cuidarle la intimidad a él, primero porque yo lo amaba de verdad y él lo sabe, segundo por proteger mi privacidad y tercero porque nunca he sido una persona vengativa”, comentó García en aquella ocasión.

Ante esta versión y la cantidad de comentarios que surgieron en redes sociales, Blessd se pronunció a través de un contundente mensaje con el que restó importancia a las críticas en su contra.

“Ignore y niegue. Yo nunca he sido de salir a decir ni hablar nada de lo que me pasa y esta vez menos va a ser el caso. Cada quien puede pensar lo que se le dé la gana sobre otras personas, aquí lo que realmente importa es estar tranquilo internamente y así me mantengo yo”, escribió en una historia de Instagram.