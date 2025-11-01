Karina García rompió en llanto tras acalorada discusión en ‘La mansión de Luinny’

El ambiente en La mansión de Luinny, reality dominicano que ha captado la atención de miles de espectadores en YouTube, se tornó tenso tras una fuerte discusión entre Karina García y su compañera Gailen Cristina Cordero, conocida como ‘La Moyeta’. El enfrentamiento, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, terminó con una sanción para la colombiana, quien no pudo contener las lágrimas al conocer la decisión de la producción.

Así fue la pelea de Karina García en ‘La mansión de Luinny’

Todo comenzó cuando ‘La Moyeta’ lanzó un comentario despectivo hacia la influenciadora, refiriéndose a ella como “prepago”. La paisa reaccionó molesta y, en medio de la confrontación, pronunció una frase que generó rechazo inmediato entre los seguidores del programa y distintos usuarios en redes: “A ti no te come ni el sida”.

El comentario, considerado ofensivo y estigmatizante hacia las personas que viven con VIH, llevó al presentador y creador del formato, Luinny Corporán, a intervenir y anunciar una sanción disciplinaria. El castigo consistió en la deducción de cincuenta puntos dentro del juego, una penalidad significativa para el desempeño de Karina García.

Visiblemente afectada, la también modelo rompió en llanto frente a las cámaras al reconocer que su reacción fue inapropiada. “En el reality anterior me dijeron un montón de cosas y estoy cansada de que me digan eso. Yo no soy una persona ofensiva. En el reality pasado ni siquiera respondía, era como una tonta callada, y ayer sacaron lo peor de mí”, expresó entre lágrimas.

Horas después, la influenciadora ofreció disculpas públicas tanto a su compañera como a la audiencia, aceptando la gravedad de sus palabras. “Quiero pedirle disculpas de todo corazón y perdón a toda la gente que se sintió ofendida con mi comentario de anoche hacia Gailen. Me metí con un tema que es muy fuerte”, dijo.

Durante su intervención, Karina García recordó que antes de dedicarse a las redes sociales trabajó como enfermera, lo que —según explicó— la hace especialmente consciente del respeto que merecen las personas con condiciones de salud delicadas. “Ustedes saben que yo fui enfermera muchos años, que ayudé a muchísima gente y trabajé con personas con enfermedades terminales. Jamás quise burlarme ni minimizar el dolor de nadie”, agregó.

La mansión de Luinny se ha convertido en uno de los proyectos digitales más comentados del momento en República Dominicana, al reunir a figuras del entretenimiento de distintos países. Su formato, inspirado en La Casa de los Famosos, combina convivencia, retos y votaciones, pero con transmisiones abiertas a través de YouTube, lo que multiplica su alcance en redes.