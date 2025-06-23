Karina García se confesó sobre Altafulla ¿Qué le disgusta y qué admira de su novio?

Karina García y Andrés Altafulla participaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde iniciaron una relación que, pese al final del reality, continúa vigente y generando comentarios. Desde entonces, han compartido distintos momentos juntos, tanto en redes sociales como en eventos públicos.

Precisamente, sobre este romance, la antioqueña habló sin reservas en una reciente entrevista, en la que reveló detalles poco conocidos, incluyendo aquello que más le molesta del barranquillero y las cualidades que más valora en él. Sus declaraciones dejaron ver la complicidad que mantienen como pareja y la forma en que han aprendido a convivir.

¿Qué dijo Karina García sobre Altafulla?

En conversación con el programa Trapitos al sol, la modelo e influenciadora resaltó que lo que más admira de Andrés es su constancia en la música, una carrera que ha perseguido durante más de 15 años. Lo describió como “un soñador incansable” y “una persona noble”, rasgos con los que asegura sentirse identificada y que fortalecen su conexión.

Para Karina García, la transparencia y la ausencia de maldad son valores que comparten y que les han permitido consolidar un vínculo sólido: “Energéticamente nos conectamos muy bien porque él no tiene maldad en su corazón y yo menos”.

Sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 también señaló que no todo es perfecto. Según contó entre risas, ambos tienen un carácter fuerte y tienden a ser tercos cuando discuten, lo que en ocasiones genera choques. “Ay, bueno, ya lo ha mejorado, pero somos como muy tercos los dos a la hora de sostener una conversación, porque queremos tener la razón. Y él siempre quiere tener la razón… y yo también”, agregó.

Por último, Karina García mencionó que este rasgo ya se había visto durante su paso por La casa de los famosos, cuando protagonizaron pequeñas discusiones que las cámaras del programa captaron. Aunque nunca llegaron a peleas graves, sí hubo momentos en que insistían cada uno en su punto de vista, hasta que finalmente cedían con un “mi amor, ya, tú tienes razón”.

