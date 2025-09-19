¿Karina García y Altafulla terminaron? Esto respondió el ganador de ‘LCDLF’

Desde que Andrés Altafulla, cantante y generador de contenido vio a Karina García en la competencia de la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos’ versión Colombia, quedó impactado con su belleza y quiso conquistarla. Eso lo reiteró en la pasada ira de promoción que el barranquillero tuvo en Venezuela, a propósito del lanzamiento de su canción ‘Fría’ con Juan Duque.

En dicha entrevista contó recién conoció a Kari, como le dice, que le pidió un beso pronto, pero ella se lo negó y en general habló de lo enamoradizo que es.

En un punto de la charla le indagaron al barranquillero sobre si está soltero o no, ya que en redes sociales se especula bastante que hace tiempo no lo ven publicando material con Karina, con quien habría estrechado la relación al ganar la competencia.

“Sí nos separamos mucho”, Altafulla sobre Karina García

Altafulla indicó que sí están alejados es porque los dos están dedicados a sus respectivas carreras, pero siguen de novios. ”Nos separamos mucho por el tema de que ella esta trabajando y yo estoy trabajando... en nuestras carreras”, mencionó y se declaró comprometido. “Soy un hombre comprometido”

Sobre planes de matrimonio aceptó que si cree en esa institución. “Creo en el matrimonio, no sé qué vaya a suceder. Obviamente yo a Kari la amo, a ella, a sus hijos, a toda su familia, hasta a su mamá, todos tenemos una relación muy bonita. Creo que de las cosas que más valoro y me gustan de ella es que es muy familiar, es una mujer increíble”, expresó sin embargo aclaró que no sabe qué sigue en su relación con la antioqueña. “No sabemos que planes nos depare el destino”.

Hay que mencionar que la pareja cumplió dos meses de romance en junio pasado e indicó que ya habían construido un amor. Esto significa que tendrían cinco meses de noviazgo.

De momento, Altafulla continúa promocionando su nueva sencillo “Fría” junto al cantante Juan Duque. En el video el tema está incluida la voz de García y también participa el generador Rubigol.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento