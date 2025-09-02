Karina García y su guiño a Bad Bunny: le hizo inesperada propuesta al cantante

Karina García, una de las participantes más recordadas de La casa de los famosos Colombia 2, volvió a generar conversación en redes sociales luego de revelar cuál sería su “sueño” para su participación en Stream Fighters 4, el evento de boxeo de creadores de contenido que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2025 en el coliseo Medplus.

El mensaje de Karina García a Bad Bunny

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la modelo paisa fue consultada por sus seguidores sobre quién la acompañaría en su ingreso al ring, ya que cada competidor hace su entrada junto a una celebridad. Sin dudarlo, Karina sorprendió con una respuesta que rápidamente encendió los comentarios: quiere hacerlo junto a Bad Bunny.

Entre risas, la influenciadora reconoció la emoción que le produce la idea de compartir escena con el cantante puertorriqueño. “¿Ustedes se imaginan yo entrando a esa pelea con Bad Bunny? Dios mío. Soñar no cuesta nada, ¿cierto? No, mentiras, mis amores, la verdad no he pensado en eso todavía”, expresó en la transmisión, dejando claro que, aunque no se trata de un plan confirmado, no descarta intentar contactarlo: “Voy a llamarlo”.

La influenciadora también aprovechó para mencionar que había visto la reciente pelea de Westcol en España, donde el creador de contenido colombiano hizo su entrada acompañado por Arcángel, un momento que calificó como memorable. “La rompió impresionante saliendo con Arcángel”, agregó.

Aunque Bad Bunny fue el primero en su lista de favoritos, Karina no descartó la posibilidad de sorprender con otra figura del género urbano, inspirada en lo que presenció en la Velada del Año.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y sus seguidores reaccionaron con entusiasmo. Mensajes como “Kariiii esperamos que tu sueño se te haga realidad, queremos al Conejo Malo aquí contigo” y “destruirías a Karely en segundos con esa entrada” se multiplicaron en redes, mientras otros recordaron que su pareja, el creador de contenido Altafulla, también podría ser un candidato para acompañarla.

De momento, García mantiene el misterio sobre quién será su acompañante, pero su guiño al intérprete de Tití me preguntó y Nadie sabe lo que va a pasar mañana ya puso a soñar a más de uno con una entrada inolvidable.