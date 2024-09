Karol G anunció su retiro de los escenarios por este año: “gracias por tanto”

Durante más de un año, Karol G ha venido recorriendo el mundo con su gira Mañana será bonito tour, que incluyó presentaciones en el Santiago Bernabéu de Madrid, México, Guatemala, Venezuela, Chile, Paraguay, Colombia, entre otras ciudades del mundo.

Recientemente, la cantante antioqueña también conquistó al público del Rock in Río en Brasil. Sin embargo, luego de terminar el show que estuvo lleno de sorpresas, anunció a través de su cuenta de Telegram y de manera sorpresiva, que ese había sido su última presentación del año.

Te puede interesar: Karol G se despidió de su pelo rosado. Así quedó con su nuevo ‘look’

Mensaje de Karol G anunciando su retiro temporal de los escenarios

En el mensaje, la artista le agradeció al público el apoyo brindado durante este tiempo. “Gracias por ser tan incondicionales conmigo. Nunca doy por sentado ese amor y, por el contrario, cada día me sorprenden más con las cosas que están dispuestas a hacer por mí. Gracias al fans club de Chile que hizo presencia en Brasil… gracias a todos por el apoyo, gracias por creer en mí… gracias infinitas por sus oraciones también y gracias por haber hecho cada lanzamiento, show”, se lee.

AME1257. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 20/09/2024.- La cantante colombiana Karol G se presenta en la edición 2024 del Festival Rock in Río este viernes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho /NO VENTAS / SOLAMENTE USO EDITORIAL Fotografía por: André Coelho

De igual manera, reconoció haber sentido nervios en esa presentación: “cada momento especial este último año. ¡Los amo! De verdad, gracias, por tanto. Ese día no pude ponerles más cosas porque, pues ya con el show encima todo. Además, estaba muy nerviosa, tenía el corazón que se me salía todo el tiempo. Ese fue el último show del año. ¡El amor y gratitud que siento por ustedes me supera!”.

Al parecer, la cantante habría decidido tomarse un descanso después de 14 meses de trabajar sin parar, para recargar energías e iniciar el 2025 con toda la actitud. Por ahora, no ha revelado detalles sobre a qué se dedicará en estos meses que restan del 2024.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Karol G ya se había tomado un año sabático

No es la primera vez que la cantante decide tomarse un descanso. En abril del 2023 la artista sorprendió al anunciar su retiro de los escenarios. “Este año no voy a estar tanto en los escenarios, voy a tomar un descanso, para poder estudiar y poder evolucionar en diferentes aspectos. Tengo una gran cantidad de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar, y que tal vez, si lo hago, podría entregar mejores productos a mi público. Yo creo que esa pausa que me voy a tomar será muy positiva, creo que mi próximo álbum será muy experimental para mí”, dijo en ese momento.