Karol G cantó junto a Alicia Keys. ‘La Bichota’ cumplió su sueño de niña: “No lo creo”

El emotivo encuentro entre Karol G y Alicia Keys no tuvo lugar en un concierto tradicional, sino en un ambiente mucho más cercano y significativo: la segunda gala benéfica de la fundación Con Cora, que la artista colombiana organizó en Miami. Este evento, además de reunir a grandes figuras de la música, tenía un objetivo social: dar visibilidad y apoyo a causas relacionadas con el bienestar y las oportunidades para las mujeres en Latinoamérica.
Así fue el encuentro de Karol G y Alicia Keys
Más allá del evento, detrás de cámaras ambas artistas vivieron un momento especial que se convirtió en tendencia: unieron sus voces para interpretar juntas Try Sleeping with a Broken Heart, una canción que tiene un profundo significado para Karol G.
La escena terminó conmoviendo no solo a ‘La Bichota’, sino también a todos sus seguidores, pues hace años, cuando Karol G tenía 19, se grabó en su habitación cantando esa misma canción, sin imaginar que algún día lo haría junto a la cantante estadounidense. Hoy, esa canción se ha convertido en el puente que la llevó a compartir el micrófono con Alicia Keys.
“Al final yo digo: porque he estado preparándome toda mi vida para esto y es literal mi realidad… me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto ¡se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo. Gracias Alicia por tu generosidad… ¡¡¡eres una reina !!!”, escribió la paisa de 35 años.
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Además, la intérprete de Si antes te hubiera conocido, agregó: “No tengo palabras para describir este momento que me regaló @aliciakeys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto con ella y verla apoyar nuestra fundación, es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento. Te agradezco, reina, por esa hermosa alma... Quédate con quien te cante y te mire como Carolina mira y le canta a Alicia Keys”.
Por su parte, Alicia dijo: “Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue taaaan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente especiales”.
El momento no tardó en provocar una ola de reacciones. Tanto fans como colegas celebraron la autenticidad de Karol G y el significado profundo de este encuentro, que simboliza la realización de un sueño forjado a lo largo de años de esfuerzo, disciplina y pasión: “este video tiene que ir acompañado del video tuyo cantando esa canción cuando eras una bebé”, “los sueños sí se cumplen”, “los sueños se hacen realidad @karolg eres muy bendecida de estar al lado de la reina de reinas”, “este video me he puesto a llorar literal, porque ver un video en su cuarto de Karol cantando la canción de Alicia sin imaginar que años después iba a estar cantando esa misma canción con la protagonista”.
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