Karol G compartió detalles privados de su relación con Feid: “Es muy sana”

Este 8 de mayo se estrenó en Netflix el documental Mañana fue muy bonito, protagonizado por Karol G, en el que la artista colombiana muestra aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

Uno de los momentos más comentados fue el testimonio en el que habló abiertamente sobre su relación con el también cantante urbano Feid.

Así nació el amor entre Feid y Karol G

Durante el documental, ‘La Bichota’ relató cómo se dio el primer acercamiento romántico con ‘El Ferxoo’. Según contó, todo comenzó de forma casual mientras compartían una tarde de videojuegos.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia jugando Nintendo y como que ahí hubo ese jugueteo. Empezamos a tocarnos los piecitos y yo como que: ‘¡Ay, Dios!’”, dijo Karol G, quien también mencionó que, al despedirse, Feid le dio un beso “esquineado”, lo que ella describió como un gesto revelador. “Ahí entendí todo”, agregó.

A partir de ese momento, la paisa comenzó a notar cambios en su inspiración musical. Sin darse cuenta, empezó a escribir canciones centradas en el amor y la felicidad.

“Yo ya estaba escribiendo canciones de amor y de felicidad”, señaló.

¿Qué más contó Karol G de su noviazgo con Feid?

‘La Bichota’ también se refirió a cómo la relación ha significado un cambio positivo en su vida emocional, especialmente después de experiencias sentimentales pasadas. Habló de la dificultad de romper con hábitos adquiridos en relaciones anteriores y resaltó que su vínculo con Feid ha sido distinto.

“Hemos construido una relación muy sana porque, cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil”, añadió la reguetonera, haciendo referencia a su pasado con Anuel AA, al que calificó recientemente como un “infierno”.

Por último, Karol G describió a Feid como alguien que la escucha, que tiene paciencia y que valora la familia. Además, destacó que el artista antioqueño le ayudó a reconectar con aspectos personales que había perdido, por lo que nunca antes se había visualizado con alguien de esa manera.

“Es una persona que me entiende, me escucha, tiene mucha paciencia y es muy familiar. Creo que nunca antes me había visualizado tanto con una persona en mi vida (...) Algo que él me devolvió y me regaló fue como esa humanidad”, concluyó.