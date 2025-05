Karol G compartió nuevos detalles de la enfermedad que afecta su apariencia

En Mañana fue muy bonito, documental que se estrenó en Netflix el 8 de mayo, Karol G mostró una faceta más íntima de su vida y habló, entre otras cosas, de una condición médica que ha afectado su cuerpo durante años.

¿Qué enfermedad padece Karol G?

Resulta que ‘La Bichota’ sufre de resistencia a la insulina, un trastorno metabólico que altera el procesamiento de la glucosa en el cuerpo y puede provocar fluctuaciones de peso, inflamación abdominal y retención de líquidos.

De acuerdo con Karol G, su cuerpo puede pasar de verse tonificado a hinchado de un día para otro, sin que ella pueda hacer algo para evitarlo. “Hoy me levanto con el six pack, súper flaquita y todo, y mañana me puedo levantar súper inflada... con el estómago inflado”, explicó.

Esta inestabilidad física ha sido una constante en la vida de Karol G, y también un motivo de angustia, no solo por lo que representa a nivel de salud, sino por las reacciones que genera en el público.

“Nunca hay punto medio, nunca me veo ‘chimba’, ahora quiero comer todo el tiempo porque ya me veo súper flaca”, agregó la antioqueña de 34 años.

Esta no es la primera vez que Karol G habla sobre el tema. En 2022, durante una entrevista con el canal Mezcal TV, ya había dado pistas de lo que estaba atravesando: mencionó tener la insulina “completamente elevada” y describió una sensación parecida a la de un postparto, aunque no había tenido hijos. En sus palabras, su cuerpo estaba “completamente hinchado e inflamado”, sin una causa aparente más allá del desbalance hormonal.

En aquella ocasión, y por primera vez, Karol G habló sobre la carga emocional que ha implicado lidiar con los síntomas de esta enfermedad, mientras continúa bajo el escrutinio público.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije: ‘¿Y qué si yo me quiero volver una gordita? ¡Qué importa!’”, expresó entonces, refiriéndose a los juicios que recibe cuando sube de peso. Además, reconoció que hay días en que los comentarios son tan agresivos que prefiere “cancelar todo” y alejarse del ruido.