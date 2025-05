Karol G confesó los retos que enfrentó al inicio de su tour: “Fue muy frustrante”

La cantante colombiana Karol G ha sido tendencia en los últimos días gracias al estreno de su documental “Mañana fue muy bonito”, que llegó a Netflix el 8 de mayo. En la producción audiovisual, Karol se abre ante el mundo y expone varias facetas de su vida privada, desde sus relaciones amorosas, hasta experiencias personales que la marcaron para siempre.

En uno de los momentos más reveladores del documental, Karol habla sobre las dificultades técnicas que estaba teniendo en las primeras presentaciones de su tour “Mañana será bonito”, y dice que la gira no comenzó exactamente con el pie derecho.

¿Qué le pasó a Karol G en la gira “Mañana será bonito”?

“Cuando hicimos nuestro primer show en Las Vegas vi que cosas que pasaban en las cámaras no era como yo me los soñaba… Para mí lo de las cámaras era muy importante, porque en los estadios el 80% de la gente ven el show en las pantallas", dijo la artista decepcionada al notar que la imagen se veía borrosa.

Luego de terminar su show, la cantante se dirigió molesta a su camerino, sin celebrar nada, como siempre suele hacerlo. Cuando se sentó, pidió que llamaran a los encargados de todo lo que falló. “Estaba muy enojada porque era el primer show”, contó.

Quería que su tour fuera memorable, y ese deseo la llevó a un perfeccionismo que le dio varios dolores de cabeza. “Hoy me le levante enojada porque nada es el punto para mí y es una cuestionadera todo el tiempo de las cosas que estoy haciendo y no me dejan estar en paz, porque yo quiero que este tour sea memorable para la gente”, dice Karol G en una parte del documental.

Aunque al principio hubo fallas, el equipo estaba comprometido a hacer que las cosas mejoraran para los siguientes shows que componían el tour, y así fue. “La verdad nunca había sentido tanta presión. Tenemos un equipo enorme trabajando detrás de escena para crear lo más espectacular y yo tengo que estar al máximo para estar al nivel de lo que es una gira mundial”, comentó.

¿Cómo se conocieron Karol G y Feid?

Durante el documental, ‘La Bichota’ relató cómo se dio el primer acercamiento romántico con ‘El Ferxoo’. Según contó, todo comenzó de forma casual mientras compartían una tarde de videojuegos.

“Recuerdo que una vez hicimos una competencia jugando Nintendo y como que ahí hubo ese jugueteo. Empezamos a tocarnos los piecitos y yo como que: ‘¡Ay, Dios!’”, dijo Karol G, quien también mencionó que, al despedirse, Feid le dio un beso “esquineado”, lo que ella describió como un gesto revelador. “Ahí entendí todo”, agregó.