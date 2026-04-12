Karol G contó la verdad sobre su ruptura con Feid: “Ya no caminábamos hacia el mismo lugar”

Tras tres meses de haber protagonizado la portada de Playboy, una de las revistas más reconocidas de Estados Unidos, Karol G ha vuelto a ocupar un lugar privilegiado en la prensa internacional. En esta oportunidad, la colombiana es la imagen principal de la más reciente edición de ELLE, publicación en la que, además de hablar sobre su presente artístico y la etapa que atraviesa con su próxima gira internacional, abrió nuevamente la puerta a aspectos de su vida personal.

Tal y como ocurrió en la conversación que sostuvo con Playboy, la intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ no esquivó preguntas relacionadas con sus relaciones sentimentales. Aunque evitó mencionar directamente a Feid en varios momentos de la entrevista, sus reflexiones sobre una ruptura reciente inevitablemente llevaron la atención hacia ‘El Ferxxo’, con quien sostuvo un mediático noviazgo por tres años que llegó a su fin hace algunos meses.

¿Por qué terminaron Feid y Karol G?

Lejos de alimentar especulaciones o señalar responsables, ‘La Bichota’ dejó claro que la separación no estuvo marcada por un episodio de traición o un conflicto puntual. Según explicó, el final de la relación respondió a un proceso más profundo en el que ambos dejaron de estar en sintonía.

“No hubo un momento catastrófico. Simplemente llegó un punto en el que entendimos que ya no estábamos caminando hacia el mismo lugar”, explicó Karol G, quien dejó ver que la decisión fue el resultado de una realidad que ambos terminaron aceptando.

La cantante de 35 años también confesó que esa etapa representó un importante proceso de aprendizaje personal. Durante años sintió la necesidad de proyectar una imagen de fortaleza permanente, pero la ruptura con Feid la llevó a entender que mostrarse vulnerable no significa debilidad.

“Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser invencible, que siempre debía demostrar que todo estaba bien. Hoy entiendo que también está bien sentirse triste, confundida o rota. Esa parte también soy yo”, agregó.

Según dijo, esa nueva manera de asumir sus emociones ha terminado reflejándose en la música que prepara para su próxima etapa artística. Después del tono festivo del álbum ‘Tropicoqueta’, Karol G aseguró que ahora está componiendo canciones mucho más íntimas, atravesadas por el desamor, la nostalgia y la introspección. Además, explicó que escribir desde ese lugar le ha permitido reencontrarse consigo misma y explorar emociones que antes prefería mantener en privado.

Por último, la artista colombiana reveló que tras la ruptura decidió alejarse temporalmente de las redes sociales para recuperar tranquilidad y volver a conectar con quien era fuera de la exposición constante. “Necesitaba silencio. Sentía que había perdido la libertad de ser yo porque todo el tiempo estaba pensando en cómo iba a ser interpretado cada paso que daba”, concluyó.

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