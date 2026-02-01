Karol G es portada en PlayBoy. Sorprendió con estas fotos y confirmó: “Estoy soltera”

La cantante colombiana Karol G aceptó la propuesta de la famosa revista estadounidense para posar sensualmente. Las imágenes causaron revuelo, ya que sería la primera vez que la antioqueña posa tan ligera y mostrando tanta piel.

Junto con las fotos, la artista concedió una entrevista donde naturalmente habló de su presentación en el festival Coachella que se celebra este fin de semana en Indio, California. El evento será entre el 10 al 19 de abril en el Empire Polo Club de esa ciudad. Será la primera vez que una cantante latina encabeza este icónico evento.

Adicionalmente, se refirió por primera vez al tema de su ruptura con Feid, el artista antioqueño con el que estuvo por tres años.

“La vida me tiró al suelo”, Karol G sobre su ruptura

El noviazgo entre los artistas comenzó luego de que estuvieran juntos en la canción Friki en el 2021. Sin embargo, solo hasta el 2023, la relación se formalizó cuando él abrió algunos de sus recitales en la gira Bichota Tour. A partir de ese momento, se dejaron ver en eventos y alfombras, hasta que el año pasado trascendió que ya no estaban juntos. Ninguno de los dos, hasta ahora, se había referido abiertamente a la soltería. Simplemente se confirmó cuando ya no acudieron juntos a ningún evento.

“El año pasado... la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas”, dijo Carolina, nombre de pila de la artista, sobre su ruptura y la publicación contó que tras ella, la artista se fue a Hawái, se cortó el cabello y retomó con más ímpetu.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…“.

La antioqueña también fue clara sobre la perspectiva que tuvo de su situación con el paso del tiempo, que le hace estar cómoda consigo misma.

“Creo que tienes que trabajar mucho en ti misma para que la relación funcione. También tienes que trabajar para poder alejarte cuando te das cuenta de que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!“.

Karol G posó para la edición primavera 2026 de Playboy Fotografía por: Playboy

¿Cómo posó Karol G para Playboy?

En cuanto a las sugestivas imágenes de Karol G que adornan la edición primavera 2026 de la revista Playboy, allí se ve a la artista sobre una alfombra café con el torso desnudo.

Las imágenes que corrieron por cuenta del neoyorquino Gray Sorrenti, también incluyen algunas tomadas en un balcón con vista al mar, donde Karol está con ropa interior.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento