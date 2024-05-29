Karol G deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Así fue su presentación

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York tuvo sello latino este 15 de octubre. En medio de las luces, las alas y el glamour, Karol G se robó una parte importante del espectáculo con una actuación que combinó sensualidad, orgullo cultural y un guiño al emblemático legado del desfile.

La artista colombiana fue una de las invitadas musicales de esta edición, junto a Missy Elliott, Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE, en una noche que marcó el relanzamiento global del show. Su presentación formó parte del segmento Hot Pursuit, liderado por Bella Hadid, y destacó por su energía y la coherencia visual que la acompañó.

Así fue el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

‘La Bichota’ apareció sobre el escenario con un catsuit rojo de encaje y transparencias, acompañado por una falda drapeada que más tarde dejó al descubierto un look más atrevido. Con ese atuendo interpretó Ivonny Bonita, uno de los temas que encendieron la pasarela mientras las modelos avanzaban entre destellos de luz y una escenografía en tonos carmesí. Según reportó Harper’s Bazaar, la coordinación estética entre la artista y Bella Hadid, quien desfiló durante ese tramo, reforzó el efecto visual del segmento.

Más tarde, Karol G cambió el ritmo con Latina Forever, una canción que reivindica su identidad y la fuerza de las mujeres latinas en escenarios internacionales. Su energía levantó al público y culminó en un momento que rápidamente se viralizó: la intérprete regresó a la pasarela con unas alas escarlata, convirtiéndose simbólicamente en uno de los “ángeles” de Victoria’s Secret.

“Hoy caminé con mis propias alas”, escribió la cantante a través de sus redes sociales, mientras que la crítica especializada coincidió en que su aparición consolidó la nueva apuesta del evento: un espectáculo más diverso, moderno y conectado con las audiencias globales.

Bella Hadid, Adriana Lima y otras figuras del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Aunque la presencia de Karol G marcó uno de los momentos más comentados, el show reunió a modelos emblemáticas y nuevos rostros. Bella Hadid fue una de las grandes protagonistas de la noche, con un diseño rojo que coincidía con la estética del segmento musical de la colombiana. Su hermana Gigi Hadid también tuvo una aparición destacada, abriendo uno de los bloques con un conjunto rosa y cerrando el espectáculo con un atuendo blanco que evocó el estilo tradicional de los “ángeles”.

El desfile también celebró regresos esperados, como el de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel, íconos de la era dorada de Victoria’s Secret. A ellas se sumaron nombres asociados a la inclusión y la diversidad, entre ellos Ashley Graham, Joan Smalls, Barbara Palvin y Barbie Ferreira, esta última aplaudida por representar cuerpos reales en la pasarela.

Por primera vez, una atleta profesional —la basquetbolista Angel Reese, estrella de la WNBA— desfiló en el show, al igual que la gimnasta olímpica Suni Lee, que debutó como modelo con un diseño inspirado en el movimiento.

