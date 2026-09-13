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Karol G dio la bienvenida a nuevo miembro de la familia: “Nació mi preciosa”

La cantante antioqueña hizo un breve receso en su gira por Estados Unidos y estuvo en su casa en Antioquia para disfrutar del nuevo integrante de la familia, que cumplió un mes de vida.

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Por Redacción Vea
13 de septiembre de 2026
Karol G dio la bienvenida a nuevo miembro de la familia: “Nació mi preciosa”
Fotografía por: Jerónimo Guerra

Karol G se encuentra actualmente en medio de su exitosa gira por Estados Unidos. El pasado 12 de septiembre ofreció un concierto en el Gillette Stadium, Foxborough, y el próximo jueves 17 estará en el  MetLife Stadium, East Rutherford. Posteriormente seguirá ofreciendo sus recitales en otros escenarios de distintas ciudades del país del norte para culminar el 15 de octubre, en el AT&T Stadium, Arlington.

Luego, irá a México donde la esperan el 6, 7 y 8 de noviembre en el  Estadio BBVA, de Monterrey; el 7 en el Estadio BBVA, de Monterrey. El 13, 14 y 15 de noviembre cantará en el estadio GNP Seguros, de Ciudad de México. Mientras que el 27 y 28 de noviembre irá al estadio Nacional de Costa Rica en San José. Los 4, 5 y 6 de diciembre cerrará en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Quién es Centavito, la consentida de Karol G?

La Bichota se tomó unos días la semana anterior para descansar en su casa en Antioquia y mostró que allí crece Centavito. Se trata de una pony que nació recientemente. “Ya nació mi preciosa. Tiene un mesecito. Se llama Centavito”, escribió la cantante en sus historias de Instagram. También compartió imágenes donde se ve a la pequeña criatura por los alrededores de la propiedad de la cantante en su tierra natal. Los seguidores de La Bichota no tardaron en felicitarla por su mascota.

Hay qu mencionar que Carolina, nombre de pila de Karol G, ha tenido varias mascotas que son familiares para sus admiradores. Uno de ellos es Otto, el pastor inglés que tuvo desde el 2016, que recibió de regalo de parte de Ovy On The Drums. Así mismo Gokú, un bulldog inglés que le diera Anuel AA. También tuvo un cerdito mini y una lora llamada Lupe.

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