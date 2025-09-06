Karol G en la NFL de Brasil: así fue el show de ‘La Bichota’ en el medio tiempo

Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar un show de medio tiempo de la NFL fuera de Estados Unidos. La cantante paisa se presentó en el partido inaugural de la temporada 2025 entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, disputado el 5 de septiembre en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil. El evento también marcó la primera vez que la liga transmitió un encuentro en vivo y de manera exclusiva a través de YouTube, lo que le dio una visibilidad global sin precedentes.

El espectáculo generó gran expectativa tanto en los seguidores del fútbol americano como en los de la música latina. Desde días antes, la intérprete de Provenza había expresado que asumir el reto era un honor, pues durante años había visto en televisión grandes presentaciones en los descansos de la NFL. Ahora, ella misma se unió a esa lista de artistas que logran poner a hablar al mundo entero en apenas unos minutos de actuación.

La presentación de medio tiempo de Karol G en Brasil

El escenario estuvo acompañado de luces, pantallas gigantes y un montaje coreográfico que buscó resaltar la energía característica de ‘La Bichota’. La artista repasó algunos de sus mayores éxitos, incluidos lanzamientos recientes como Tropicoqueta, además de temas que la han consolidado como una de las estrellas más influyentes del reguetón y la música urbana a nivel global.

La ceremonia tuvo además un componente multicultural: la cantante brasileña Ana Castela interpretó el himno nacional de su país y el saxofonista estadounidense Kamasi Washington se encargó del himno de Estados Unidos, lo que dio un marco simbólico a la cita deportiva.

El impacto del espectáculo fue inmediato en redes sociales. Muchos usuarios celebraron que una artista latina encabezara un show de esta magnitud, destacando que su presentación llevó el idioma español y los ritmos urbanos al centro de un evento seguido en distintos continentes. Otros comentarios, en cambio, reflejaron cierta distancia del público brasileño, que no siempre conectó con el repertorio elegido, lo que generó reacciones divididas en medios internacionales.

Más allá de la recepción, la presencia de Karol G en el medio tiempo de la NFL en Brasil se suma a una lista de hitos que ha acumulado en los últimos años. Su crecimiento en plataformas digitales la ubica dentro del selecto grupo de artistas con miles de millones de reproducciones en YouTube, y sus giras internacionales han roto récords de asistencia en escenarios de América y Europa.