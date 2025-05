Karol G expuso el acoso sexual que sufrió por parte de un empresario: “Tenía 16”

En Mañana fue muy bonito, nuevo documental estrenado en Netflix, Karol G se abrió como nunca antes sobre los obstáculos más duros que enfrentó al comienzo de su carrera. Aunque hoy en día es una de las artistas latinas más influyentes del mundo, sus inicios en la industria estuvieron marcados por experiencias que la llevaron, incluso, a considerar abandonar la música por completo.

Uno de los episodios más sensibles que relata la cantante en el largometraje está relacionado con una propuesta de trabajo que recibió cuando apenas tenía 16 años, y que, lejos de impulsarla, se convirtió en un momento determinante y doloroso.

Así fue el acoso que sufrió Karol G siendo una adolescente

La artista, cuyo nombre real es Carolina Navarro, recuerda que fue en ese periodo cuando se trasladó de Medellín a Bogotá con la ilusión de abrirse camino en la música. Allí conoció a un empresario que parecía tener un gran proyecto para ella. “Era un gran empresario y nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo”, explicó inicialmente sobre lo que parecía ser un futuro brillante.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, después de varios meses trabajando con este hombre, Karol G fue invitada a una celebración con motivo de su cumpleaños. Lo que pensó sería un gesto amable, terminó revelando las verdaderas intenciones del empresario.

“Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, reveló la intérprete de Milagros.

El relato se tornó aún más inquietante cuando ‘La Bichota’ detalló que aquel empresario, que tendría entre 45 y 50 años, condicionó su carrera a a una relación sentimental: “Él me dice: ‘Karol, es que yo siento que, si no va a pasar nada, quiero que me lo digas de una vez porque lo de la música no va a funcionar’ (...) A mí se me rompió el corazón porque me estaba poniendo en una situación donde todo mi sueño me lo estás condicionando”.

Sin el valor para contarle a sus padres lo que estaba pasando, optó por ocultar lo ocurrido bajo el argumento de estar cansada de intentar. Lo que vino después fue una etapa de depresión en Nueva York, a donde se mudó con su tía para estudiar inglés.

“Nunca me atreví a decirle nada a mis papás, solamente les dije que no quería seguir en la música y eso para mi papá fue muy doloroso (...) Yo me despertaba y solo quería llorar y dormir… Ya me habían quitado el sueño, ya me habían decepcionado de la música”, agregó Karol G.

Tiempo después, con más claridad y fuerza, la paisa retomó su sueño, esta vez con el respaldo de un nuevo equipo. “Mis papás hicieron esfuerzos económicos impresionantes solo para sacarme del contrato con el manager y los dejo endeudados por años, pero me dieron el nuevo comienzo que necesitaba”, concluyó.