Karol G respondió a mensaje de Shakira y dejó en claro cómo está su relación

Desde hace varios meses, la amistad entre Shakira y Karol G estuvo rodeada de rumores sobre supuestas diferencias por las que se habrían distanciado. Inclusive, en medios de comunicación se especuló que Clara Chía, novia de Gerard Piqué, era la ‘manzana de la discordia’ entre las colombianas.

Sin embargo, la versión de una pelea entre ambas artistas quedó desmentida en días recientes, durante el primero de los dos conciertos que la barranquillera realizó en Bogotá como parte de su gira mundial.

“Si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y es que nosotras, después de cada caída, nos levantamos más sabias y un poco más fuertes. Un poco más... como dice mi amiga Karol, triple M: más buena, más dura, más level”, aseguró Shakira antes de interpretar TQG, su exitosa colaboración con Karol G.

El mensaje de Karol G a Shakira

Por medio de su cuenta de Instagram, ‘La Bichota’ reaccionó a las palabras que su colega y compatriota le dedicó hace poco.

De igual manera, Karol G aprovechó la ocasión, así como el inicio de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, para elogiar el trabajo de Shakira y el aporte que ha hecho con su música a la cultura colombiana.

“Ayer fue el último concierto de Shakira en Colombia y la verdad no puedo dejar pasar por alto el orgullo y la emoción que sentí desde lejos sólo con saber lo que pudiera estar sintiendo ella misma cantando en su casa, además de estar segura de la emoción que tuvieron que haber sentido los presentes”, expresó inicialmente.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Sus canciones y su historia han representado por décadas nuestro país y la industria Latina alrededor del mundo y es muy inspirador verla hoy brillando como nunca, o, mejor dicho, brillando como siempre. Un abrazo desde lejos disfrútalo todo y que sigan los éxitos”, agregó Karol G en su dedicatoria a Shakira.

Las reacciones a este amistoso cruce de mensajes no se hicieron esperar por parte de los seguidores de ambas cantantes, quienes celebraron que su enemistad haya sido tan solo un falso rumor.

“Llegué a pensar que, en realidad, se habían distanciado. Sobre todo, después de que no las vi juntas en la Met Gala 2024″, “me alegra mucho saber que no han dejado de ser amigas y que pueden sacar más canciones juntas” y “las admiro mucho a las dos y me hace muy feliz leer estas palabras”, fueron algunos de los comentarios que recibieron Shakira y Karol G.