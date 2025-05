Karol G tildó de “pesadilla” su relación con Anuel: “Fue muy tóxico salir de ahí”

A pocos días del estreno de su documental Mañana fue muy bonito, Karol G sorprendió a sus seguidores al revelar detalles personales de una de las etapas más difíciles de su vida: su relación con el también cantante Anuel AA.

Como parte de la promoción de la cinta, varios fragmentos han sido compartidos en redes sociales; sin embargo, la parte en que ‘La Bichota’ habla sobre su expareja despertó gran atención, entre otras razones, por la forma en que calificó aquel noviazgo de 3 años.

¿Qué dijo Karol G sobre el noviazgo con Anuel AA?

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito y no podía ver la grandeza”, se escucha decir la intérprete de Provenza, visiblemente conmovida.

En la grabación publicada por Netflix, Karol G describió aquel momento como una etapa oscura en la que su salud emocional y su autoestima se vieron gravemente afectadas. Además, compartió una reflexión sobre el dolor de permanecer en una relación que no le hacía bien, pero de la cual le costaba salir.

“Yo sí sentía que era algo como de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir. Uno lo que está haciendo es sufrir, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, concluyó al respecto.

Cabe recordar que la relación entre Karol G y Anuel AA fue una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento latino. Aunque durante un tiempo se mostraron muy enamorados, su ruptura en 2021 estuvo rodeada de rumores, indirectas en canciones y una ola de especulaciones sobre las razones de su separación.

Las canciones que Karol G escribió tras su ruptura con Anuel AA

TQG fue el mayor éxito del álbum Mañana será bonito, pero lo que pocos sabían es que esta colaboración con Shakira fue escrita desde hace mucho tiempo. De hecho, no iba a ver la luz por decisión de la paisa, teniendo en cuenta que quería alejarse de la polémica con su ex.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía. A pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. Y aunque me encantaba la canción dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro’”, comentó en charla con W Radio.

“Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, añadió Karol G en aquella ocasión.