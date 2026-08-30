¿Karol G y Bruno Mars son novios? Las imágenes y señales por las que se especula hay romance

Karol G y Bruno Mars son dos de las figuras más importantes del pop en la actualidad y, desde hace unas semanas, sus nombres también aparecen juntos por una razón que va más allá de la música. Los artistas colaboraron en ‘Still’, una de las canciones del nuevo álbum de la colombiana, ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, y la cercanía que han mostrado públicamente despertó rumores sobre una posible relación sentimental.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías sobre un posible romance. El interés creció especialmente por algunos mensajes, fotografías y momentos que ambos protagonizaron durante la promoción de su colaboración.

Los motivos por los que se especula un romance entre Karol G y Bruno Mars

Uno de los primeros momentos que llamó la atención ocurrió el 15 de agosto, durante uno de los conciertos de ‘La Bichota’ en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El hawaiano de 40 años apareció como invitado sorpresa para interpretar junto a su colega y amiga ‘Still’, canción que ambos presentaron por primera vez en vivo y cuyo videoclip fue grabado durante esa misma presentación.

La escena generó comentarios por la química entre los artistas. Bruno Mars, además, presentó a Karol como “princesa Carolina”, mientras los dos compartieron el escenario para interpretar también ‘Risk It All’, una canción de él.

Los videos del momento rápidamente circularon entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si existía algo más que una relación profesional.

Sin embargo, el momento que más alimentó las especulaciones llegó recientemente. Bruno Mars publicó un video en sus redes sociales con ‘Still’ de fondo y escribió un mensaje en el que hablaba de querer paz, pero estar enamorándose de una latina. Aunque no mencionó directamente a Karol G, sus seguidores relacionaron la frase con la colombiana por tratarse de la intérprete con quien acaba de lanzar la canción.

En sus historias de Instagram, Karol G reaccionó a la publicación de Bruno Mars con dos emojis: uno de una cara apenada y otro de una cara derritiéndose. Fotografía por: Instagram @karolg

Poco después, Karol G compartió fotografías junto a Bruno Mars en las que aparecen abrazados y celebrando juntos. El cantante también publicó imágenes similares, un gesto que volvió a despertar comentarios entre quienes siguen el ship.

La situación resulta todavía más llamativa porque ‘Still’ es una canción de amor y desamor en la que ambos cantan sobre mantener sentimientos por alguien incluso después de una ruptura. El tema forma parte de un álbum marcado por las emociones de ‘La Bichota’ tras el final de su relación con Feid.

Por ahora, Karol G y Bruno Mars no han confirmado un romance. De hecho, la propia cantante aseguró recientemente que continúa soltera y que no está disponible para una relación en este momento.

Así, mientras los fanáticos siguen buscando nuevas “pistas”, la única certeza es que ambos encontraron en ‘Still’ una colaboración que despertó tanta atención por su música como por la química que proyectan juntos.

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