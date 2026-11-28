Kate Middleton volvió a llamar la atención de la prensa internacional después de que se conocieran varios detalles de su experiencia con el cáncer, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2024 y que cambió su vida y la de su familia. La princesa de Gales decidió compartir algunos de los momentos más difíciles que atravesó durante ese proceso, así como las reflexiones que le dejó su recuperación.

Sus declaraciones hacen parte de ‘Heal‘, un documental de 30 minutos producido por Detail Films, en el que aparece realizando un exigente recorrido por las tres montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales. La producción, que se estrenará este 29 de noviembre en Reino Unido, muestra una faceta poco conocida de la esposa del príncipe William y reúne varias confesiones sobre su salud, sus hijos y la manera en que aprendió a afrontar una nueva etapa de su vida.

Kate Middleton recordó los momentos más difíciles de su hospitalización

Una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con los días que pasó en el hospital. La princesa describió aquel periodo como una experiencia oscura, aterradora y desorientadora, en la que se encontraba alejada de la naturaleza y rodeada de un ambiente clínico que le resultaba extraño.

"Creo que entraba y salía de la conciencia. Fue una época realmente oscura", recordó al hablar de aquellos momentos. También contó que llegó a sentir la presencia de alguien que le sostenía la mano. Aunque esa persona no intentaba hablarle ni solucionar lo que estaba ocurriendo, su compañía fue suficiente para hacerla sentir acompañada.

Kate Middelton aseguró que nunca olvidará ese gesto y reflexionó sobre la importancia de estar al lado de alguien que atraviesa una situación difícil. "No necesitas solucionar nada, decir nada ni hacer nada. Simplemente necesitas estar ahí", expresó.

La princesa también habló de cómo enfrentar la posibilidad de morir modificó su manera de entender la vida. Según explicó, cuando una persona se enfrenta a su propia mortalidad comprende que el tiempo no es infinito y experimenta una transformación profunda.

"Es muy difícil volver a ser la persona que eras antes", reconoció.

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En otra parte de sus declaraciones, admitió que la enfermedad también tuvo consecuencias emocionales. Dijo que, de alguna manera, sintió que se había perdido a sí misma y que todavía está aprendiendo a vivir plenamente, a reconectarse con su cuerpo y a encontrar alegría en las cosas sencillas.

Los mensajes de sus hijos hicieron llorar a Kate Middleton

Otro de los momentos más emotivos ocurre durante el desafío deportivo que protagoniza en la producción. Cuando llegó a la cima de Scafell Pike, su hermano James Middleton le mostró unos mensajes de voz que habían grabado sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

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Los audios fueron preparados por el príncipe William. En ellos, los pequeños le expresaron su cariño y le enviaron palabras de aliento para que pudiera continuar con el recorrido. George le contó que estaba siguiendo su trayecto mediante Flightradar, mientras Charlotte le manifestó lo orgullosa que estaba de ella. Louis, por su parte, le recordó cuánto la quería.

Kate no pudo contener las lágrimas al escucharlos. Antes de reproducir los mensajes, incluso le había pedido a su hermano que no lo hiciera porque sabía que terminaría llorando.

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Al hablar de sus hijos, la princesa reconoció: "Ellos me dieron la razón para salir del hospital. Van a darme la razón para terminar este desafío". Después tomó una pequeña piedra y la colocó entre las rocas de la montaña. "Esto es por los niños", dijo.

El reto que marcó una etapa de su recuperación

El recorrido que aparece en ‘Heal’ corresponde al National Three Peaks Challenge, realizado en junio de 2026. El objetivo era ascender Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra, y Yr Wyddfa, conocida también como Snowdon, en Gales, en menos de 24 horas.

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Kate Middelton estuvo acompañada por su hermano durante parte de la travesía y reconoció que tenía dudas sobre su capacidad física para completar el recorrido después del tratamiento. Finalmente, consiguió terminarlo con apenas 12 minutos y 11 segundos de margen.

La experiencia también le permitió hablar de su relación con la naturaleza. Recordó que, durante su hospitalización, imaginaba los paisajes naturales desde su cama y que, una vez recuperada físicamente, sintió un profundo deseo de volver al mar, los árboles y las montañas.

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La princesa terminó la producción con un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones difíciles. Su intención, explicó, es recordarles que no están solos y que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar belleza y alegría.

Kate anunció en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. En septiembre de ese año comunicó que había terminado el tratamiento y, en enero de 2025, informó que su enfermedad estaba en remisión. Sin embargo, nunca ha revelado públicamente qué tipo de cáncer le fue diagnosticado.

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