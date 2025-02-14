Katherine Porto, de ‘Pasión de Gavilanes 2’, presentó a su nuevo novio: “Es un caballero”

En enero pasado, Katherine Porto sorprendió al revelar que se divorció de Max Oldham, con quien sumó más de una década de matrimonio y renovó votos en 2021. Desde entonces, sus seguidores más curiosos estuvieron atentos a nueva información sobre su vida sentimental, y en días recientes la actriz confirmó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Quién es el nuevo novio de Katherine Porto?

Aunque Katherine Porto ha preferido manejar con discreción su vida personal tras el fin de su matrimonio, en los últimos días decidió confirmar lo que muchos de sus seguidores intuían desde hace meses: está nuevamente enamorada. La actriz habló del tema durante un evento público y, por primera vez, se refirió abiertamente a la persona que la acompaña en esta nueva etapa.

“Sí, estoy con mi novio que amo”, dijo Katherine Porto ante las cámaras de Lo sé todo. Luego añadió: “Llevamos un tiempito corto (…) es muy lindo, estoy muy contenta, es un caballero, es hermoso, es mi amigo, mi parcero, mi novio, mi compañero”.

La identidad de su pareja no era un misterio total. Desde febrero de este año se le había visto en varios espacios junto a Santiago Carvajal, un hombre ajeno al mundo del entretenimiento, pero con una presencia cada vez más constante en la vida de la actriz. En ese momento, Porto evitó confirmar un romance y aseguró que eran amigos, aunque las imágenes y la cercanía entre ambos despertaron especulaciones.

Katherine Porto y su nuevo novio Fotografía por: Redes sociales

Carvajal es joyero, orfebre y herrero. En redes sociales muestra parte del trabajo que desarrolla en su propia marca, con la que crea piezas artesanales y personalizadas. También participa en un pódcast dedicado a explorar distintos oficios, espacio en el que incluso llegó a conversar con Porto sobre su libro.

Aunque Katherine Porto no quiso revelar detalles sobre cómo comenzó esta historia, sí dejó ver que la relación llegó en un momento inesperado. “Llegó un domingo cuando pensaba que el mundo se le estaba cayendo encima”, expresó la actriz sobre el inicio de ese vínculo. Hoy, sin hacer grandes anuncios, confirma que está viviendo una etapa tranquila y acompañada, lejos del hermetismo con el que manejó su separación.