Katherine Porto vivió momentos de angustia en un vuelo por amenazas de un pasajero

Un vuelo de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga – Bogotá terminó convirtiéndose en escenario de miedo e incertidumbre el pasado domingo 31 de agosto, luego de que un pasajero lanzara amenazas que alarmaron a todos los ocupantes. Entre ellos se encontraba la actriz Katherine Porto, quien relató en sus redes sociales lo que sucedió antes de que la aeronave fuera evacuada por las autoridades.

¿Qué pasó en el vuelo Bucaramanga-Bogotá en el que iba Katherine Porto?

De acuerdo con los testimonios de los viajeros, el hombre —que vestía ropa oscura, gorra y cargaba una maleta con etiquetas nuevas— mostró un comportamiento alterado desde el inicio. Minutos después de que los pasajeros se acomodaran en sus puestos, se levantó en medio del pasillo y comenzó a dirigirse al resto del avión con frases inquietantes.

“Estoy en un vuelo de Bucaramanga a Bogotá, y este chico nos amenaza, dice que no nos conviene viajar en este avión. Que nosotros votemos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”, narró Katherine Porto en una de sus publicaciones.

La situación se tornó más tensa cuando el sujeto insistió en que los demás debían decidir si él permanecía o descendía de la aeronave. “Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen”, alcanzó a decir el joven en medio del pasillo, aumentando la preocupación de quienes lo escuchaban.

Algunos pasajeros intentaron recoger sus pertenencias para salir, pero la tripulación pidió calma y solicitó que permanecieran en sus asientos. Sin embargo, la desconfianza predominó en la cabina. “Nos tienen aquí en el avión, a todos asustados. Al tipo no lo han bajado. Dice que no nos conviene que él se quede, y ya todo el avión, nadie quiere viajar”, agregó Katherine Porto.

El episodio se prolongó por casi una hora, hasta que uniformados de la Policía y personal de seguridad aeroportuaria ingresaron al avión. Los pasajeros fueron evacuados y el hombre trasladado a sanidad.

Por su parte, Avianca confirmó en un comunicado que el pasajero presentó un “comportamiento disruptivo y amenazó a los viajeros”, razón por la cual se activaron los protocolos de seguridad. La aerolínea recalcó su política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas y pidió a las autoridades sanciones más severas contra quienes pongan en riesgo la seguridad aérea.

Luego de la inspección, la aeronave retomó su itinerario hacia Bogotá, aunque varios pasajeros manifestaron su temor de continuar después del episodio.